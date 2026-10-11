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Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional sobre Central Español: el tricolor igualó la línea de Peñarol

Mirá cómo quedaron las tablas del Clausura y la Anual luego del resonante triunfo de Nacional sobre Central Español en el cierre de la décima fecha

11 de octubre de 2026 20:44 hs
Camilo Cándido y Luciano Fernández

Camilo Cándido y Luciano Fernández

Foto: Dante Fernández/Focouy

Nacional le ganó 1-0 a Central Español este domingo en el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura. El tricolor aprovechó el empate de Peñarol del sábado contra Progreso y lo igualó en el Clausura.

Los tricolores, ahora, están a dos unidades del que es único líder del certamen, Montevideo City Torque que esta semana volverá al ruedo internacional para jugar las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los celestes tienen 22 puntos, Liverpool es escolta con 21, mientras que Peñarol y Nacional ahora tienen 20 cada uno.

En la Tabla Anual, Peñarol mantuvo su ventaja de cuatro puntos sobre Deportivo Maldonado (63 a 59).

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Nacional se metió en zona de Copa Libertadores superando la línea de Racing. El tricolor es ahora cuarto, mientras que City Torque sigue tercero.

El tricolor se puso a ocho puntos de Peñarol en la Tabla Anual cuando quedan 15 puntos por disputarse.

Racing, Liverpool, Wanderers y Juventud están en zona de Copa Sudamericana 2027.

En la tabla del descenso, Progreso y Danubio siguen siendo los más comprometidos, mientras que Cerro y Wanderers volvieron a quedar empatados tras el épico triunfo villero y la derrota del bohemio. Bajan tres. En caso de igualdad hay partido de desempate.

Central Español sigue en franco descenso y quedó muy comprometido mientras que Albion, de la mano de Diego Franco, se alejó con dos victorias.

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