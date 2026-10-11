Daniel Carreño reveló el secreto de la gran levantada de su Nacional: "Jugamos los partidos como una final" y también hizo un importante anuncio sobre su contrato

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño, destacó el perfil "metedor" y el factor actitudinal con el que su equipo encara los partidos. Los albos le ganaron este domingo 1-0 a Central Español e igualaron a Peñarol en el Torneo Clausura quedando, además, a ocho puntos de distancia en la Tabla Anual.

"Este equipo está levantando el nivel, siente más confianza, está ganando los partidos, mete, juega con mucha actitud. Jugamos los partidos como una final y eso nos hace salir ganador de los encuentros. Hoy pasamos demasiadas zozobras al final, la verdad que no me gustaron los minutos finales, perdíamos muy rápido el balón en nuestras transiciones y las transiciones de ellos, más allá de que en ningún momento inquietaron nuestro arco, metieron centros al área que podían inquietar. La victoria pasa porque el equipo se entrega y está convencido de lo que hace. Creo que merecíamos algún gol más en el primer tiempo", afirmó Carreño en conferencia de prensa.

"Estaba enojado, es verdad", confesó sobre la molestia que se lo vio en un tramo del primer tiempo.

"Nosotros trabajamos toda la semana en no confiarnos, en ser un equipo que no puede entrar en puntitas de pie. Nos hicimos fuertes siendo un equipo aguerrido y luchando cada pelota. En el primer tiempo merecimos algún gol más. Hicimos un buen partido. Quizás en el segundo tiempo, ellos mejoraron, duplicaron las transiciones. Llegaron hasta tres cuartos de cancha con buen juego, pero luego eso se diluía porque nuestra línea de tres estuvo muy atenta , nuestro arquero también y no tuvimos problemas", aclaró.

Posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional sobre Central Español: el tricolor igualó la línea de Peñarol

"Desde el primer día que pisé el club sabía que para nosotros todos los partidos iban a ser el último", manifestó.

Sobre el gran momento de Tiziano Correa, autor del golazo del triunfo, dijo: "Viene levantando, viene bien con el gol, hizo un gran partido, sobre todo en el primer tiempo. Creo que en el segundo se cansó un poco, por eso el cambio. Estamos muy contentos. Creo que hubo jugadores que tallaron mejor que Tiziano, pero Tiziano también anduvo muy bien".

"Capaz que tienen razón, todavía falta", dijo cuando le levantaron un centro para hablarles a aquellos que dieron a Nacional afuera de la pelea por el Clausura.

Un periodista le recordó los agónicos empates que sufrió contra Juventud y Wanderers: "Vos siempre con esas preguntas. Intento sacármelo de la cabeza rápido, pero el equipo responde; pasa que cuando te hacen un gol sobre el final, después te quedás sin respuestas".

Carreño pudo meter a Rubén Botta, luego de varios partidos pensando en incluirlo como titular o desde el banco pero donde finalmente no lo mandó a la cancha: "Está entrenando mucho, lo está haciendo muy bien, es el jugador que nos hace jugar junto con Agustín Dos Santos. Pero no le estoy encontrando el lugar. Hoy desconoció un poco el partido, estaba con una intensidad bárbara. Quizás lo ayudé poco poniéndolo en esos minutos, pero tiene mucha experiencia y estoy seguro que en el momento que más lo precisemos, nos va a ayudar".

Próxima parada: Rentistas y cambio de planificación en la semana

"La Copa Uruguay la tenemos que jugar a muerte", adelantó Carreño.

El tricolor enfrenta a Rentistas el jueves a la hora 20.00 en el Gran Parque Central.

"Tenía pensado dar libre mañana pero ya cambié el pensamiento, vamos a iniciar la semana mañana, no con estos jugadores que van a estar en regenerativo, en recuperación, el resto empieza a trabajar en táctico".

"A Rentistas lo vimos con Paysandú, tuvo una semana muy complicada porque después juegan un partido importantísimo con Atenas, no sé qué prioridad le dará a la Copa Uruguay. No tienen un plantel tan amplio como el nuestro y están muy enfocados en el campeonato, pero vamos a estar preparados para todo", dijo.

El importante anuncio de Daniel Carreño sobre su contrato

Carreño tiene contrato con Nacional hasta fin de año.

Consultado si tuvo alguna charla o anuncio de charla o aproximación para una eventual renovación, fue tajante y respondió: "No quiero que me hablen nada hasta que no termine el contrato. Me gustaría que tampoco se hable del contrato de los jugadores más allá de que Pablo Álvarez y los dirigentes tengan que estar viendo el año que viene porque es su obligación y es parte de su trabajo, pero me gustaría que lo hagan con reserva total y que el plantel esté por fuera, incluso con mi contrato. Yo no voy a aceptar ninguna conversación. Solamente voy a pensar cumplir con mi contrato y llegar lo más lejos posible".