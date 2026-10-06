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Flavio Perchman se acordó de los periodistas que titularon "el peor Nacional de la historia" y analizó el triunfo ante Torque: "Demostramos que estamos vivos"

El vicepresidente tricolor analizó el triunfo ante Montevideo City Torque, destacó juveniles y dio su opinión sobre el escenario en el que se jugará el partido ante Central Español

6 de octubre de 2026 9:13 hs
Flavio Perchman

Flavio Perchman

Foto: Dante Fernández/Focouy

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, expresó que el equipo tricolor está en carrera para pelear por el título de la Liga AUF Uruguaya luego del triunfo 2-0 ante Montevideo City Torque este lunes en el Gran Parque Central.

En rueda de prensa, el directivo analizó el partido y cuestionó a los periodistas que habían criticado al equipo tricolor, que viene en recuperación tras malos resultados en la temporada, luego de ser campeón el año pasado.

Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

“El partido más completo de Nacional del año y demostramos que estamos vivos, que vamos a pelear hasta el final y que no era ni cerca el peor Nacional de la historia, pero bueno, esos son ustedes que le van poniendo los títulos”, le dijo a los periodistas.

Perchman reconoció que el partido tuvo clima de final, con entradas agotadas, debido a lo que estaba en juego.

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Marcelo Méndez y Daniel Carreño

Marcelo Méndez y Daniel Carreño

“Para nosotros todos los partidos pasan a ser una final porque después de los dos empates con Wanderers y Juventud ya no teníamos margen”, señaló.

“Hoy era un rival directo y prácticamente si no ganábamos era muy difícil, con las fechas que quedan, mantenernos. Ahora estamos a dos puntos de Torque y de Peñarol y a tres de Liverpool, pero con Liverpool jugamos. Así que nosotros sabemos que hoy dependemos de nosotros. Es difícil, pero tenemos más chances que hace un rato, ¿no?”, analizó.

El vice tricolor, que también fue consultado por la lesión de Luis Mejía y dijo no tener información certera, destacó la actuación de los juveniles.

Salomón Rodríguez y Maximiliano Gómez

Salomón Rodríguez y Maximiliano Gómez

“Tomás Viera hizo un partido bárbaro. Luciano (González) hizo un gran partido y lo que hizo en el segundo gol no es normal de un jugador”, señaló en referencia a la asistencia que el volante le dio a Maxi Gómez cuando podía haber definido él.

Tomás Viera y Tiziano Correa

Tomás Viera y Tiziano Correa

“Luciano jugó muy buen segundo tiempo y el juvenil que la rompió fue Lucas Rodríguez, ¿no? Lucas Rodríguez fue un titán impresionante”, bromeó al hablar sobre el experimentado volante de habitual entrega.

Por último, Perchman fue consultado por el próximo partido ante Central Español y señaló que “probablemente sea en el Estadio Centenario”, donde espera que haya un buen número de hinchas albos.

“Es seguro que vamos a vender arriba de 10.000 entradas, así que yo creo que Central nos va a llevar al Centenario”, explicó.

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