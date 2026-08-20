La actualidad de Ignacio Suárez y Jhon Guzmán, los cortados por Bava que siguen en el Nacional de Carreño: el colombiano rescindió pero entrena, y el golero está apartado

Cuando terminó el primer semestre de Nacional , antes del receso por el Mundial 2026, el entrenador Jorge Bava le comunicó a siete futbolistas que no los iba a tener en cuenta para la segunda parte del año . Con el segundo semestre ya comenzado, dos de esos jugadores continúan en el club tras la salida del DT y la llegada de Daniel Carreño : Ignacio Suárez y Jhon Guzmán .

Sus situaciones, sin embargo, son bastante distintas: el golero decidió quedarse en el club a pesar de que el anterior técnico le comunicó que no lo quería y practica apartado hace semanas, y el volante colombiano estuvo cerca de irse, pero sus salidas se trancaron y se mantiene entrenando en el club a pesar de que acordó la rescisión de su contrato.

Ignacio Suárez fue la primera alternativa a Luis Mejía en el arco tricolor desde la vuelta del panameño en 2024. El arquero de 24 años disputó un total de 37 partidos con el club desde su debut en 2023, nueve de ellos en la actual temporada.

Ignacio Suárez fue figura en el arco de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

La directiva tricolor eligió durante dos años y medio que Suárez fuera el principal competidor de Mejía, en parte por la confianza en su crecimiento y también para evitar un "conflicto" como el que el panameño había tenido con el club cuando Sergio Rochet le ganó el puesto en 2020 , que ocasionó su salida.

Los primeros ensayos de Daniel Carreño en el equipo de Nacional, con un regreso importante y a la espera de definir algunos puestos claves

"El Vasco" Santiago Ostolaza renunció en Nacional, donde trabajaba como jefe de Captación de juveniles

Sin embargo, distintos errores durante el primer semestre de 2026, como el que propició el empate de Coquimbo Unido en el debut por la Copa Libertadores y una mala salida que terminó en un gol de Albion en el Torneo Apertura, llevaron a que Bava eligiera contratar un nuevo golero para competir con Mejía –Alexis Martín Arias–, prescindir de Suárez y apostar a que un arquero juvenil tome el rol de tercer golero (con la lesión de Federico Bonilla, ese rol lo tiene Felipe Bianchi).

Ante esta decisión del entrenador, Suárez le comunicó a la dirigencia que pretendía quedarse en Nacional hasta finalizar su contrato en diciembre de 2026.

Dos meses después, fuentes del club confirmaron a Referí que el arquero entrena diferenciado en Los Céspedes de lunes a viernes, en un horario distinto al del plantel principal y sin ser convocado los fines de semana ni en Primera ni en Tercera. Cuando termine el año quedará libre.

La extraña situación de Jhon Guzmán

Jhon Guzmán en su único partido como jugador de Nacional, el amistoso ante Deportes Concepción de Chile Foto: Nacional

Guzmán, de 21 años, llegó a Nacional a préstamo desde el Internacional de Palmira en enero, como una de las apuestas de la directiva de cara al 2026.

El colombiano, que tuvo un paso por las selecciones juveniles de su país, tuvo sus primeros minutos con la camiseta tricolor en el amistoso de pretemporada ante Deportes Concepción de Chile, que terminó con victoria 1-0.

Sin embargo, luego de los ocho minutos que tuvo en cancha ese encuentro el futbolista no volvió a jugar con el primer equipo del bolso, y apenas fue usado en ocho partidos de Tercera División entre marzo y mayo, según indica la página web de estadística Atilio.uy.

Luego de que Bava le comunicara que no lo iba a tener en cuenta para el segundo semestre, la agencia que representa al jugador y Nacional buscaron clubes para que el futbolista continuara su carrera.

Estuvo a nada de convertirse en nuevo jugador de Progreso, pero finalmente el pase se cayó y en su lugar fue contratado el centrocampista juvenil de Peñarol Lorenzo Couture. Fuentes del entorno del jugador informaron a Referí que también tuvo conversaciones con Danubio, pero tampoco llegaron a buen puerto.

Este miércoles Guzmán y Nacional acordaron la rescisión de su contrato, pero el colombiano continuará entrenando en el primer equipo del bolso durante este año, confirmaron distintas fuentes a Referí.

Desde el entorno del futbolista detallaron que la idea es que, a la espera de un club, el jugador adquiera "herramientas" del fútbol uruguayo durante estos meses para continuar su crecimiento.