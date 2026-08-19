Jhon Guzmán rescindió contrato con Nacional, pero seguirá entrenando en el club a la espera de un nuevo equipo

El volante colombiano Jhon Guzmán rescindió su contrato con Nacional este miércoles por la mañana, ocho meses después de llegar al club como una apuesta y sin llegar a debutar en la Primera del bolso , confirmaron distintas fuentes a Referí.

Guzmán, de 21 años, llegó a Nacional a préstamo desde el Internacional de Palmira en enero , como una de las apuestas de la directiva de cara al 2026.

El colombiano, que tuvo un paso por las selecciones juveniles de su país , tuvo sus primeros minutos con la camiseta tricolor en el amistoso de pretemporada ante Deportes Concepción de Chile , que terminó con victoria 1-0.

Sin embargo, luego de los ocho minutos que tuvo en cancha ese encuentro el futbolista no volvió a jugar con el primer equipo del bolso , y apenas fue usado en ocho partidos de Tercera División entre marzo y mayo, según indica la página web de estadística Atilio.uy.

El plantel que hereda Carreño en Nacional: una mezcolanza de cinco técnicos, Recoba, Lasarte, Peirano, Jadson Viera y Bava, y un rompecabezas a resolver en cinco días

¿Quién es Jhon Guzmán, el nuevo colombiano que llega a Nacional para la temporada 2026?

A principios de junio, antes del receso por el Mundial 2026, Guzmán fue uno de los siete jugadores a los que Jorge Bava les comunicó que no iban a ser tenidos en cuenta para el resto del 2026.

El volante estuvo a nada de convertirse en nuevo jugador de Progreso, pero finalmente el pase se cayó y en su lugar fue contratado el centrocampista juvenil de Peñarol Lorenzo Couture.

Fuentes del entorno del jugador informaron a Referí que también tuvo conversaciones con Danubio, pero tampoco llegaron a buen puerto.

Este miércoles Guzmán y Nacional finalizaron su vínculo, pero el colombiano continuará entrenando en el club durante este año, detallaron las fuentes.

La idea es que, a la espera de un club, el jugador adquiera "herramientas" del fútbol uruguayo durante estos meses para continuar su crecimiento.