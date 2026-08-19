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Jhon Guzmán rescindió contrato con Nacional, pero seguirá entrenando en el club a la espera de un nuevo equipo

El volante colombiano llegó a Nacional en el verano como una apuesta, pero apenas disputó un amistoso en la Primera del club antes de rescindir contrato

19 de agosto de 2026 14:29 hs
Jhon Guzmán en su único partido como jugador de Nacional, el amistoso ante Deportes Concepción de Chile

Jhon Guzmán en su único partido como jugador de Nacional, el amistoso ante Deportes Concepción de Chile

Foto: Nacional
GUZMAN-JHON

El volante colombiano Jhon Guzmán rescindió su contrato con Nacional este miércoles por la mañana, ocho meses después de llegar al club como una apuesta y sin llegar a debutar en la Primera del bolso, confirmaron distintas fuentes a Referí.

Guzmán, de 21 años, llegó a Nacional a préstamo desde el Internacional de Palmira en enero, como una de las apuestas de la directiva de cara al 2026.

El colombiano, que tuvo un paso por las selecciones juveniles de su país, tuvo sus primeros minutos con la camiseta tricolor en el amistoso de pretemporada ante Deportes Concepción de Chile, que terminó con victoria 1-0.

Sin embargo, luego de los ocho minutos que tuvo en cancha ese encuentro el futbolista no volvió a jugar con el primer equipo del bolso, y apenas fue usado en ocho partidos de Tercera División entre marzo y mayo, según indica la página web de estadística Atilio.uy.

¿Quién es Jhon Guzmán, el nuevo colombiano que llega a Nacional para la temporada 2026?

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A principios de junio, antes del receso por el Mundial 2026, Guzmán fue uno de los siete jugadores a los que Jorge Bava les comunicó que no iban a ser tenidos en cuenta para el resto del 2026.

El volante estuvo a nada de convertirse en nuevo jugador de Progreso, pero finalmente el pase se cayó y en su lugar fue contratado el centrocampista juvenil de Peñarol Lorenzo Couture.

Fuentes del entorno del jugador informaron a Referí que también tuvo conversaciones con Danubio, pero tampoco llegaron a buen puerto.

Este miércoles Guzmán y Nacional finalizaron su vínculo, pero el colombiano continuará entrenando en el club durante este año, detallaron las fuentes.

La idea es que, a la espera de un club, el jugador adquiera "herramientas" del fútbol uruguayo durante estos meses para continuar su crecimiento.

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