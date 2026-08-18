El plantel que hereda Carreño en Nacional: una mezcolanza de cinco técnicos, Recoba, Lasarte, Peirano, Jadson Viera y Bava, y un rompecabezas a resolver en cinco días

Nacional cesó a Jorge Bava este domingo, arregló con Daniel Carreño al día siguiente y este martes de mañana el nuevo entrenador inició los trabajos en el complejo deportivo de Los Céspedes con el plantel con el que debutará el domingo a la hora 18.30 en el Gran Parque Central frente a Progreso, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

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En su tercera etapa en el club llega con la urgencia de alcanzar el título del Clausura para abrir las puertas de las finales de la Liga Uruguaya 2026 debido a que la diferencia de 11 puntos que le sacó Peñarol en la Tabla Anual (puede extenderla a 14, porque el equipo de Diego Aguirre tiene un partido pendiente) se presenta prácticamente imposible de descontar para los albos.

El nuevo entrenador hereda un plantel que armaron en los últimos seis mercados de pases (dos años y medio) los cinco entrenadores diferentes que tuvo Nacional en ese período, y que tendrá un pequeño retoque de Carreño en este mercado que finalizará en dos semanas, y en el que el club aspira incorporar a un extremo izquierdo.

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Estos fueron los cinco técnicos que tuvo Nacional en los últimos cinco mercados de pases: Álvaro Recoba (enero 2024), Martín Lasarte (agosto 2024 y enero 2025), Pablo Peirano (agosto 2025), Jadson Viera (enero 2026) y Jorge Bava (agosto 2026).

Entonces, la herencia que recibe Carreño, con estilo y gustos diferentes de sus antecesores, plantea enormes dificultades al nuevo entrenador para presentar un equipo sólido en cinco días de trabajo.

La mezcolanza de cinco entrenadores y la urgencia de armar un equipo en cinco días

Recoba asumió como DT tricolor en octubre 2023 y heredó el plantel de Ricardo Zielinski y Álvaro Gutiérrez, los dos entrenadores que tuvo el club entre enero y el antepenúltimo mes de ese año.

Entonces, Nacional ingresó en los últimos seis mercados de pases para recorrer este camino, desde enero 2024 a la fecha y que hoy recibe Carreño:

Recoba tuvo su primer mercado de pases y estableció su impronta en enero de 2024. El único sobreviviente de aquella ventana de transferencias fue el golero Luis Mejía, en su regreso al club. Lasarte, quien asumió en junio, retocó en agosto 2024 lo heredado por Recoba, con la esperanza de que con la espalda y recorrido del entrenador con más de 30 años en actividad, el mercado de pases de enero 2025 establecería el remanso para la construcción del plantel con el que iría por objetivos importantes. Lasarte armó el plantel en enero pero lo dirigió tres meses. Peirano llegó en marzo 2025 para dirigir el proyecto de Lasarte, que pudo retocar en el mercado de invierno (julio-agosto 2025). También quedó inconcluso el proyecto de Peirano. A falta de dos partidos para el final del calendario de la Liga Uruguaya 2025, fue cesado y llegó Jadson Viera, que terminó guiando a ganar el título aunque no fue quien conformó el plantel ni pudo realizar incorporaciones para la definición. Sin embargo, en enero 2026 y con Nacional campeón, Jadson construyó un equipo a su medida, con algunos contratos heredados de gestiones anteriores. El proyecto de Jadson duró tres meses y llegó Bava para conducir un plantel que no había conformado. El fin de semana, en pleno mercado de invierno, cesaron a Bava, quien había retocado este plantel tricolor (despidió a siete futbolistas y contrató a siete).

Este es el aporte los cinco entrenadores que tuvo Nacional en los últimos cinco mercados de pases:

ENTRENADOR MERCADO DE PASES INCORPORACIÓN QUE SE MANTIENE Álvaro Recoba enero 2024 Luis Mejía Martín Lasarte agosto 2024 Nicolás Rodríguez Martín Lasarte agosto 2024 Sebastián Coates Martín Lasarte enero 2025 Emiliano Ancheta Martín Lasarte enero 2025 Luciano Boggio Pablo Peirano julio 2025 Maximiliano Gómez Pablo Peirano julio 2025 Lucas Rodríguez Pablo Peirano julio 2025 Juan Cruz de los Santos Jadson Viera enero 2026 Baltasar Barcia Jadson Viera enero 2026 Maximiliano Silvera Jadson Viera enero 2026 Agustín Rogel Jadson Viera enero 2026 Camilo Cándido Jadson Viera enero 2026 Tomás Verón Lupi Jorge Bava agosto 2026 Bruno Zuculini Jorge Bava agosto 2026 Alexis Martín Arias Jorge Bava agosto 2026 Francisco Calvo Jorge Bava agosto 2026 Tiziano Correa Jorge Bava agosto 2026 Benjamín Núñez Jorge Bava agosto 2026 Santiago Silva Jorge Bava agosto 2026 Ruben Botta

Los juveniles que integran el plantel principal no son considerados en el mercado de pases, y tampoco están incluidos todos aquellos jugadores que firmaron para Nacional y ya no están en el club.

Los juveniles del actual plantel son Paolo Calione, Tomás Viera, Román Clematte, Juan Ignacio García, Agustín Dos Santos, Rodrigo Martínez, Pavel Núñez, que fueron ascendidos en los últimos tres años.

El último equipo titular que presentó Bava en Nacional para jugar ante Racing, solamente tuvo un futbolista juvenil y este perfil:

Mejía (Recoba)

Calione, Rogel (Jadson), Calvo (Bava)

Nicolás Rodríguez (Lasarte), Santiago Silva (Bava), Zuculini (Bava), Benjamín Núñez (Bava)

Tiziano (Bava), Boggio (Lasarte)

Maxi Gómez (Peirano)

Este es el plantel que recibe Carreño

Goleros: Luis Mejía y Martín Arias

Laterales derechos: Emiliano Ancheta, Nicolás Rodríguez

Zagueros: Agustín Rogel, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Paolo Calione, Tomás Viera

Laterales izquierdos: Camilo Cándido, Benjamín Núñez, Román Clematte

Volantes: Luciano Boggio, Santiago Silva, Ruben Botta, Bruno Zuculini, Juan Ignacio García, Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez

Extremos derechos: Baltasar Barcia, Tomás Verón Lupi

Extremos izquierdos: Juan Cruz de los Santos, Rodrigo Martínez

Delanteros: Maxi Gómez, Maxi Silvera, Tiziano Correa, Pavel Núñez

¿Qué dijo Carreño sobre el plantel que recibe?

En su presentación este mediodía en Los Céspedes, Carreño se refirió al plantel que recibe: "Me voy a adaptar al plantel que tengo, porque no puedo hacer otra cosa. No estamos en el período de principio de año en el que el entrenador elige a los jugadores y también puede elegir el sistema de juego para todo el año. Ahora debo tratar de adaptarme a lo que está funcionando, darle un poco del estilo que pretendo, pero Nacional tiene su estilo propio en base a la historia de Nacional".