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El plantel que hereda Carreño en Nacional: una mezcolanza de cinco técnicos, Recoba, Lasarte, Peirano, Jadson Viera y Bava, y un rompecabezas a resolver en cinco días

El nuevo entrenador de Nacional asumió este martes en Los Céspedes y se encontró con un plantel que tiene algo de cada uno de los proyectos de los cinco entrenadores que dirigieron a los albos en los últimos seis mercados de pases

18 de agosto de 2026 20:01 hs
El Observador | Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

Daniel Carreño nuevo entrenador de Nacional

Daniel Carreño nuevo entrenador de Nacional

FOTO: FOCOUY

Nacional cesó a Jorge Bava este domingo, arregló con Daniel Carreño al día siguiente y este martes de mañana el nuevo entrenador inició los trabajos en el complejo deportivo de Los Céspedes con el plantel con el que debutará el domingo a la hora 18.30 en el Gran Parque Central frente a Progreso, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Carreño asume en una situación extrema para Nacional.

El nuevo entrenador hereda un plantel que armaron en los últimos seis mercados de pases (dos años y medio) los cinco entrenadores diferentes que tuvo Nacional en ese período, y que tendrá un pequeño retoque de Carreño en este mercado que finalizará en dos semanas, y en el que el club aspira incorporar a un extremo izquierdo.

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Estos fueron los cinco técnicos que tuvo Nacional en los últimos cinco mercados de pases: Álvaro Recoba (enero 2024), Martín Lasarte (agosto 2024 y enero 2025), Pablo Peirano (agosto 2025), Jadson Viera (enero 2026) y Jorge Bava (agosto 2026).

Entonces, la herencia que recibe Carreño, con estilo y gustos diferentes de sus antecesores, plantea enormes dificultades al nuevo entrenador para presentar un equipo sólido en cinco días de trabajo.

La mezcolanza de cinco entrenadores y la urgencia de armar un equipo en cinco días

Recoba asumió como DT tricolor en octubre 2023 y heredó el plantel de Ricardo Zielinski y Álvaro Gutiérrez, los dos entrenadores que tuvo el club entre enero y el antepenúltimo mes de ese año.

Entonces, Nacional ingresó en los últimos seis mercados de pases para recorrer este camino, desde enero 2024 a la fecha y que hoy recibe Carreño:

  1. Recoba tuvo su primer mercado de pases y estableció su impronta en enero de 2024. El único sobreviviente de aquella ventana de transferencias fue el golero Luis Mejía, en su regreso al club.
  2. Lasarte, quien asumió en junio, retocó en agosto 2024 lo heredado por Recoba, con la esperanza de que con la espalda y recorrido del entrenador con más de 30 años en actividad, el mercado de pases de enero 2025 establecería el remanso para la construcción del plantel con el que iría por objetivos importantes. Lasarte armó el plantel en enero pero lo dirigió tres meses.
  3. Peirano llegó en marzo 2025 para dirigir el proyecto de Lasarte, que pudo retocar en el mercado de invierno (julio-agosto 2025). También quedó inconcluso el proyecto de Peirano.
  4. A falta de dos partidos para el final del calendario de la Liga Uruguaya 2025, fue cesado y llegó Jadson Viera, que terminó guiando a ganar el título aunque no fue quien conformó el plantel ni pudo realizar incorporaciones para la definición. Sin embargo, en enero 2026 y con Nacional campeón, Jadson construyó un equipo a su medida, con algunos contratos heredados de gestiones anteriores.
  5. El proyecto de Jadson duró tres meses y llegó Bava para conducir un plantel que no había conformado. El fin de semana, en pleno mercado de invierno, cesaron a Bava, quien había retocado este plantel tricolor (despidió a siete futbolistas y contrató a siete).

Este es el aporte los cinco entrenadores que tuvo Nacional en los últimos cinco mercados de pases:

ENTRENADOR MERCADO DE PASES INCORPORACIÓN QUE SE MANTIENE
Álvaro Recoba enero 2024 Luis Mejía
Martín Lasarte agosto 2024 Nicolás Rodríguez
Martín Lasarte agosto 2024 Sebastián Coates
Martín Lasarte enero 2025 Emiliano Ancheta
Martín Lasarte enero 2025 Luciano Boggio
Pablo Peirano julio 2025 Maximiliano Gómez
Pablo Peirano julio 2025 Lucas Rodríguez
Pablo Peirano julio 2025 Juan Cruz de los Santos
Jadson Viera enero 2026 Baltasar Barcia
Jadson Viera enero 2026 Maximiliano Silvera
Jadson Viera enero 2026 Agustín Rogel
Jadson Viera enero 2026 Camilo Cándido
Jadson Viera enero 2026 Tomás Verón Lupi
Jorge Bava agosto 2026 Bruno Zuculini
Jorge Bava agosto 2026 Alexis Martín Arias
Jorge Bava agosto 2026 Francisco Calvo
Jorge Bava agosto 2026 Tiziano Correa
Jorge Bava agosto 2026 Benjamín Núñez
Jorge Bava agosto 2026 Santiago Silva
Jorge Bava agosto 2026 Ruben Botta

Los juveniles que integran el plantel principal no son considerados en el mercado de pases, y tampoco están incluidos todos aquellos jugadores que firmaron para Nacional y ya no están en el club.

Los juveniles del actual plantel son Paolo Calione, Tomás Viera, Román Clematte, Juan Ignacio García, Agustín Dos Santos, Rodrigo Martínez, Pavel Núñez, que fueron ascendidos en los últimos tres años.

El último equipo titular que presentó Bava en Nacional para jugar ante Racing, solamente tuvo un futbolista juvenil y este perfil:

Mejía (Recoba)

Calione, Rogel (Jadson), Calvo (Bava)

Nicolás Rodríguez (Lasarte), Santiago Silva (Bava), Zuculini (Bava), Benjamín Núñez (Bava)

Tiziano (Bava), Boggio (Lasarte)

Maxi Gómez (Peirano)

Este es el plantel que recibe Carreño

Goleros: Luis Mejía y Martín Arias

Laterales derechos: Emiliano Ancheta, Nicolás Rodríguez

Zagueros: Agustín Rogel, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Paolo Calione, Tomás Viera

Laterales izquierdos: Camilo Cándido, Benjamín Núñez, Román Clematte

Volantes: Luciano Boggio, Santiago Silva, Ruben Botta, Bruno Zuculini, Juan Ignacio García, Agustín Dos Santos, Lucas Rodríguez

Extremos derechos: Baltasar Barcia, Tomás Verón Lupi

Extremos izquierdos: Juan Cruz de los Santos, Rodrigo Martínez

Delanteros: Maxi Gómez, Maxi Silvera, Tiziano Correa, Pavel Núñez

¿Qué dijo Carreño sobre el plantel que recibe?

En su presentación este mediodía en Los Céspedes, Carreño se refirió al plantel que recibe: "Me voy a adaptar al plantel que tengo, porque no puedo hacer otra cosa. No estamos en el período de principio de año en el que el entrenador elige a los jugadores y también puede elegir el sistema de juego para todo el año. Ahora debo tratar de adaptarme a lo que está funcionando, darle un poco del estilo que pretendo, pero Nacional tiene su estilo propio en base a la historia de Nacional".

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