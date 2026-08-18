¿Cómo le fue a Daniel Carreño en los clásicos? Repasá los duelos ante Peñarol y los números del nuevo DT de Nacional, que volverá a enfrentarse a Diego Aguirre como en 2003

Cuando un entrenador vuelve a uno de los grandes, como Daniel Carreño con su regreso a Nacional anunciado este lunes, y se repasan sus títulos y números, también se tiene en cuenta un detalle no menor para los hinchas: ¿cómo le fue en los clásicos?

El nuevo entrenador albo, que asumió este martes al frente del plantel en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, dirigirá por tercera vez a los tricolores, club en el que como jugador fue campeón de América y del Mundo en 1988.

Como informó Referí, Carreño dirigió nueve clásicos , uno de carácter amistoso que perdió por penales y ocho oficiales con un saldo de tres ganados, uno empatado y cuatro perdidos.

En su primer ciclo, entre 2002 y 2003, en el que reemplazó a Hugo De León, dirigió sus primeros seis clásicos, todos oficiales.

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Su debut oficial como DT ante Peñarol fue el 19 de mayo de 2002, por el Torneo Clasificatorio, y tuvo empate 1-1, tras comenzar abajo con gol de Carlos Bueno y lograr la paridad con tanto de Horacio “Chino” Peralta, uno de sus principales jugadores en aquellos inicios.

El segundo clásico, por el Apertura, tuvo su primer triunfo con un 2-0 gracias a goles de Oscar Javier Morales y nuevamente Peralta.

Daniel Carreño

Por el Clausura, el triunfo fue para Peñarol que dirigía Gregorio Pérez. Los aurinegros ganaron 4-2 con dos goles de Pablo Bengoechea, uno de Fabián Estoyanoff y otro de Daniel “Miliki” Jiménez, mientras que Peralta marcó los dos de penal, uno de zurda y otro de derecha.

Nacional cerró aquel año como campeón uruguayo, el principal título de Carreño en los albos.

Al año siguiente, en 2003, Carreño dirigió otros tres clásicos ante el Peñarol de Diego Aguirre, con quien se reencontrará en esta temporada y en dos semanas.

En el Apertura 2003, el duelo fue para los tricolores por 3-2 con dos goles de Abreu y uno de Horacio Peralta, quien nuevamente, por cuarto clásico consecutivo, marcaba para los albos.

Peñarol tuvo su revancha en el Clausura, con victoria 3-1 con goles anotados por Gabriel Cedrés, Carlos Bueno y Fabián Estoyanoff. El descuento lo anotó Sebastián Eguren, otros de los jugadores claves de Carreño y quien hasta este domingo fue el manager deportivo de Nacional.

El último clásico de ese año fue uno de los más dolorosos para Nacional y Carreño. Fue por la final del Uruguayo y tuvo victoria carbonera 1-0 con el recordado gol de Joe Emerson Bizera tras el tiro libre de José Luis Chilavert en el que dio rebote Jorge Bava, a quien hoy sustituye el DT tricolor.

De esa forma, en mano a mano, Aguirre está 2-1 arriba de Carreño.

Diego Aguirre y Daniel Carreño Foto: Dante Fernández / FocoUy

En su regreso a Nacional en 2007, el técnico tricolor dirigió otros tres clásicos.

El primero fue por la Copa Ricard, amistoso, que terminó 0-0 y tuvo triunfo mirasol por penales.

Luego, por el Clausura, Peñarol ganó 3-0 con los dos goles de Silvio Méndes y el de Marco Vanzini en contra.

Mientras que en el clásico por la Liguilla, Nacional ganó 1-0 con gol de Gonzalo “Chory” Castro.

Ese fue el último clásico de Carreño en Nacional, en épocas en las que se jugaban siempre en el Estadio Centenario. Ahora el técnico tricolor tendrá un nuevo desafío en dos fechas, cuando visite a Peñarol pero en el Campeón del Siglo.