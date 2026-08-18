Los candidatos a DT que estuvieron en la mesa de Nacional antes de Daniel Carreño: sin votos para Juan Ramón Carrasco y la sorpresa de Julio Ribas

Nacional oficializó la contratación de Daniel Carreño como su nuevo entrenador, luego de que la directiva resolviera cesar a Jorge Bava tras caer 2-0 ante Racing y comenzar el Torneo Clausura con dos derrotas , a solo dos fechas del clásico contra Peñarol .

La crisis deportiva de Nacional, séptimo en la Tabla Anual y a once puntos de la punta de su clásico rival , llevó a que la dirigencia alba fuera a por su tercer técnico del año, y también aceptara las renuncias de Sebastián Eguren y Martín Ligüera , que encabezaban el área deportiva.

El nombre de Carreño como reemplazante de Bava surgió en la tarde del lunes , luego de que la cúpula tricolor manejara varios nombres previos desde el domingo.

El primero de la lista era Sebastián Abreu , que rechazó el ofrecimiento para seguir en los Xolos de Tijuana de la Liga MX. "Si el capitán se va y el barco queda en medio del mar sin capitán, ¿qué van a pensar los marineros del capitán? El capitán es el último que se hunde en el barco y eso pasó en el Titanic" , expresó el exjugador del bolso en una conferencia de prensa realizada el domingo, tras vencer con su equipo al Cruz Azul.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, afirmó en una entrevista con El Espectador Deportes que el segundo nombre fue el del argentino Diego Monarriz, que hizo "una excelente campaña en Juventud" y tuvo un paso por Danubio. Según el vice, "hubo un consenso" para su llegada, pero tras la negativa de Abreu algunos directivos "empezaron a recular".

Diego Monarriz Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

Tras ello se manejaron varias propuestas: "Estuvieron arriba de la mesa los de Gustavo Munúa, Juan Ramón Carrasco y Álvaro Gutiérrez, que lo quería el Nono (Raúl Giuria)", expresó Perchman, que indicó que "Munúa y Carrasco no tuvieron votos positivos dentro de la directiva".

Otro nombre que estuvo en la lista fue el de Julio Ribas, exentrenador de Peñarol que tuvo dos pasajes en Nacional como jugador, y que le ganó la pulseada a los técnicos mencionados en el párrafo anterior. "Me sorprendió que tuviera tres votos", confesó Perchman.

El dirigente detalló que se consideró la opción de un interinato de Rafael García, DT de Tercera División del bolso, para que "el técnico que llegara no se comiera los dos partidos enseguida, con clásico incluido". La propuesta fue realizada por Antonio Palma, que horas después se separó del oficialismo, y "tuvo buena aceptación", pero el visto bueno de Carreño "no dio cabida a eso".

Perchman también indicó que él apoyó la designación de Carreño luego de no obtener apoyos para mantener a Bava hasta enfrentar a Peñarol: "Me quedé muy solo en eso, me parece que valía la pena esperar a Jorge Bava hasta el clásico. También entiendo que no fue un accidente lo de Boston si volvés a perder con Racing".