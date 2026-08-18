La Mesa Ejecutiva fijó el clásico entre Peñarol y Nacional de la cuarta fecha del Torneo Clausura: los detalles de la jornada

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijó la cuarta fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto, y que tendrá como partido estelar el clásico entre Peñarol y Nacional.
Carboneros y tricolores se enfrentarán en el estadio Campeón del Siglo el domingo 30 de agosto, como estaba previsto de acuerdo al calendario marcado por la AUF en la organización del campeonato.
Faltaba conocer la hora del encuentro, que la Mesa fijó para las 15:30 de la tarde de esa jornada.
Aún no se conocen los árbitros que estarán a cargo del partido. Para esto falta saber quiénes serán los jueces que arbitrarán los partidos de la fecha 3 de los grandes, ya que estos quedarán descartados para el clásico.
En la jornada previa a ese encuentro Peñarol visitará a Deportivo Maldonado el sábado 22 de agosto a las 18:30, mientras que Nacional recibirá a Progreso el domingo 23, también a las 18:30.
La fecha del clásico comenzará el viernes 28 con el encuentro entre Wanderers y Central Español en el Parque Viera, mientras que el sábado se disputarán cuatro partidos, entre ellos el de Defensor Sporting contra Montevideo City Torque en el Estadio Franzini.
El domingo habrá otros dos encuentros además del clásico, con un cruce clave por la zona del descenso entre Progreso y Danubio en el Parque Paladino.
Así se jugará la fecha 4 del Torneo Clausura, con el clásico entre Peñarol y Nacional
|Fecha
| Hora
| Partido
| Cancha
|Viernes 28 de agosto
|19:00
|Wanderers vs Central Español
|Parque Viera
| Sábado 29 de agosto
|11:00
|Racing vs Albion
|Parque Roberto
| Sábado 29 de agosto
|14:00
|Juventud de Las Piedras vs Deportivo Maldonado
|Parque Artigas
| Sábado 29 de agosto
|17:00
|Boston River vs Cerro
|Campeones Olímpicos (Florida)
| Sábado 29 de agosto
|20:00
|Defensor Sporting vs Montevideo City Torque
|Estadio Franzini
| Domingo 30 de agosto
|11:00
|Progreso vs Danubio
|Parque Paladino
| Domingo 30 de agosto
| 15:30
| Peñarol vs Nacional
| Campeón del Siglo
|Domingo 30 de agosto
|19:00
|Cerro Largo vs Liverpool
|Estadio Ubilla (Melo)