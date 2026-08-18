El oficialismo de Nacional pierde la mayoría: las últimas decisiones deportivas generaron quiebres y movimientos en la directiva tricolor

Las últimas decisiones deportivas que tomó la cúpula directiva de Nacional generó movimientos internos en los dirigentes que llevó a que el oficialismo pierda la mayoría que tenía como bloque en los 11 cargos de la comisión.

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En los últimos días y en las últimas horas dos dirigentes manifestaron su malestar con algunas decisiones, lo que llevó a que manejen la posibilidad de dejar de pertenecer al sector que dominaba la directiva.

Uno de ellos fue Raúl “Nono” Giuria , quien la semana pasada puso el grito en el cielo cuando se decidió ratificar la continuidad de Jorge Bava como entrenador, al igual que la de Sebastián Eguren como manager deportivo.

En ese sentido, para marcar distancia, el histórico directivo renunció a su cargo de secretario general del club , si bien mantuvo su posición en la directiva, aunque con una postura de alejamiento al bloque del presidente Ricardo Vairo y Flavio Perchman.

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Foto: Leonardo Carreño

Giuria era partidario del regreso de Álvaro Gutiérrez para que vuelva y tome al equipo. Además, en las pasadas elecciones el Guti era su candidato a DT.

Finalmente, este domingo, luego de una nueva derrota, el club decidió cesar a Jorge Bava y además Sebastián Eguren y Martín Ligüera renunciaron a sus cargos en el área deportiva.

Nueva baja en el oficialismo

Y en las últimas horas se conoció que otro directivo marcó su salida del bloque oficialista: Antonio Palma.

Pablo Balbi, Lucas Rodríguez, Juan Carlos Blanco, Rafael García y Antonio Palma Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Su decisión se basa en la forma en que los directivos oficialistas decidieron la llegada de Daniel Carreño, el nuevo DT tricolor, tras la salida de Jorge Bava.

Mientras se buscaba entrenador, Palma había planteado este lunes la posibilidad de que Rafael García, al frente de la Tercera, asumiera de forma interina hasta el clásico ante Peñarol en el Campeón del Siglo en la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El regreso de Carreño fue encabezado por la cúpula del club, con el presidente Vairo al frente con el apoyo del vicepresidente Perchman y los directivos Federico Britos y Alex Saúl, quienes este lunes estuvieron en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y luego fueron personalmente hasta la casa del entrenador para dialogar con él. En la charla quedaron conformes con la visión del DT y a las pocas horas fue anunciado oficialmente.

Gonzalo "Chory" Castro, Antonio Palma y Pablo Durán en la presentación del jugador @Nacional

Palma se enteró de la elección de Carreño un rato más tarde.

El dirigente, que llegó a la directiva tricolor en la lista de José Luis “Puma” Rodríguez, que luego siguió en un segundo ciclo junto a José Decurnex, y que ahora estaba junto a Vairo y Perchman, ya no pertenecerá al oficialismo y en cada votación que se plantee verá a qué bloque se une.

¿Cómo quedan los bloques?

Con estos movimientos, el oficialismo pierde la mayoría.

En ese bloque quedan el presidente Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Federico Britos y Alex Saúl.

Foto: Leonardo Carreño

Mientras que en la oposición están Amaro Carlos Nadal, quien ocupa el lugar de Eduardo Ache al estar en la AUF, Javier Gomensoro, José Decurnex, Tatiana Villaverde y Alejandro Balbi.

Al tiempo que Raúl Giuria y Antonio Palma se plegarán según las distintas posiciones en los diversos temas.