Se confirmó la dura lesión de Gabriel Neves: mirá el parte médico de Estudiantes de La Plata y el mensaje del ex Nacional

El volante uruguayo Gabriel Neves, jugador de Estudiantes de La Plata, sufrió una fractura de muñeca en la final de la Supercopa Internacional disputada el pasado sábado ante Rosario Central con victoria canalla.
Así lo confirmó su club este lunes en un escueto comunicado en sus redes sociales.
“Parte médico: Gabriel Neves sufrió la fractura de la muñeca izquierda”, dijo la nota de Estudiantes, sin brindar detalles de si será intervenido quirúrgicamente, ni tiempos estimados de recuperación.
El mensaje de Gabriel Neves
El exvolante de Nacional y Sao Paulo de Brasil se manifestó en sus redes luego de la lesión.
“¡Gracias a todos por los mensajes tirando la mejor!”, indicó el fernandino.
La fractura de Gabriel Neves
Además, lo hizo compartiendo una foto en la que se lo ve con un vendaje en su brazo afectado.
Gabriel Neves debió abandonar el campo en ambulancia por una lesión en la muñeca izquierda, luego de ir a buscar una pelota de cabeza y ser desestabilizado en el aire por un rival. Para colmo su reemplazante, Jalil Elías, también tuvo que salir minutos más tarde.
Alexander Medina junto a Gabriel Neves en Estudiantes
El volante sufrió una lesión similar a la de Giorgian De Arrascaeta con la selección uruguaya, con la particularidad de que sus clubes, Estudiantes y Flamengo, deben enfrentarse por las semifinales de la Copa Libertadores los días 15 y 22 de octubre.