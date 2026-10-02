Laguna artificial, hotel y oficinas: así será el "mayor tesoro" comercial de América Latina

El alcalde de Barranquilla , Alejandro Char , anunció la construcción de Kristal Mall , un complejo comercial que estará ubicado frente al río Magdalena, en el sector del Gran Malecón , con una inversión superior a $1 billón de pesos colombianos.

El proyecto será desarrollado por las firmas privadas Arquitectura y Concreto y YDN y contará con locales comerciales, hotel, oficinas, estacionamientos y espacios destinados al entretenimiento, además de una laguna artificial integrada al diseño.

"Barranquilla volvió al río y lo hizo atractivo para la inversión. El Kristal Mall es una muestra de todo lo que está llegando", señaló el mandatario local al subrayar el vínculo del emprendimiento con la zona donde será emplazada.

Barranquilla volvió al río y lo hizo atractivo para la inversión. El Kristal Mall es una muestra de todo lo que está llegando. Este nuevo centro comercial estará ubicado en el Gran Malecón y tendrá hotel, oficinas, una laguna que le dará un encanto especial a este espacio frente… pic.twitter.com/ZUcODGiHV6

Días antes de las elecciones en Brasil, Estados Unidos suspendió los servicios consulares con este país

El nuevo hotel de Cipriani en La Barra que prepara una experiencia diferente para el próximo verano

Kristal Mall contará con poco más de 58.000 metros cuadrados de superficie comercial disponible para su explotación y alrededor de 307 locales , junto con unos 1.700 espacios de estacionamiento . La distribución estará acompañada por sectores destinados a gastronomía, recreación y servicios.

Uno de los principales componentes del diseño será una laguna artificial de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, incorporada al conjunto como parte de las áreas de permanencia y entretenimiento.

La construcción también incluirá un hotel y espacios para oficinas, que ocuparán parte del desarrollo junto con las áreas comerciales y los sectores destinados a visitantes.

La propuesta estará próxima a la Luna del Río, la rueda de la fortuna instalada en el Gran Malecón, que tiene 65 metros de altura y 44 cabinas climatizadas, cada una con capacidad para seis personas.

El proyecto se integrará al frente urbano del río Magdalena, en un sector que en los últimos años incorporó nuevos espacios públicos, propuestas gastronómicas y emprendimientos privados. Su desarrollo ampliará la oferta de servicios de esa zona de Barranquilla y sumará una nueva construcción de gran escala al corredor ribereño.

"Nos alegra ver que inversionistas privados, como Arquitectura y Concreto y YDN, siguen creyendo y apostándole a nuestra ciudad", destacó Char.

@AlejandroChar (X)

La iniciativa se desarrollará dentro del proceso de expansión del sector del Gran Malecón, donde la llegada de nuevas inversiones privadas acompañó el crecimiento de la actividad comercial y recreativa en torno al río.