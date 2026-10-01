La Policía detuvo a seis personas que están siendo investigadas por la denuncia del conductor de ómnibus de la empresa UCOT por amenazas contra hinchas de Cerro .

El caso data del domingo 9 de agosto , cuando según relató el chofer, fue secuestrado y amenazado con un arma de fuego para conducir hasta el intercambiador Belloni sin detenciones . Los albicelestes abordaron el ómnibus de recorrido 306 y se dirigían al Estadio Jardines del Hipódromo para jugar de visitantes contra Danubio .

Luego de una serie de allanamientos este jueves en los barrios Cerro Norte , Casabó y Nuevo París , se logró detener a cinco hombres . Entre ellos hay tres jóvenes de 22 años y uno de 34. Además, arrestaron a una joven de 20 años , todos ellos sin antecedentes penales . Fruto de los allanamientos, las autoridades también lograron incautar una moto y ropa vinculada a la investigación.

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El caso está siendo indagado por la Dirección General de Seguridad en el Deporte en conjunto con Fiscalía de Flagrancia de 13er turno a cargo de Lucía Nogueira. Los detenidos se presentarán en las próximas horas ante esta fiscal.

Seis personas fueron detenidas y son investigadas por denuncia de chofer de ómnibus contra hinchas de Cerro por amenazas Foto: Ministerio del Interior

Semanas después de que se conociera el caso, la Policía ya había identificado a los 50 hinchas de Cerro que subieron al ómnibus, como también a los vehículos que participaron de la maniobra.

El chofer contó en rueda de prensa su versión de los hechos. "Cuando se me sube la parcialidad, me dicen: 'Mirá que vamos a ir escoltados por dos motos adelante, unos tres autos, cuatro, atrás. No sube nadie'", dijo consignado por Subrayado de Canal 10.

Según el trabajador, le dijeron que algunos hinchas estaban armados y que debía de cruzar los semáforos en rojo. También mencionó que fue apuntado con un arma durante todo el trayecto por la persona que estaba detrás de él y por la persona de la moto que iba adelante.

Los otros detalles constatados por la Policía fueron que quienes abordaron el ómnibus pagaron boleto, a diferencia del relato del chofer que manifestó que subieron sin pagar.