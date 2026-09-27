Instagram lanzó "Pixel": nueva función con IA para ocultar personas

Instagram acaba de presentar una de sus herramientas más comentadas del año: el efecto "Pixel". Esta nueva función, impulsada por la inteligencia artificial de Meta AI, permite a los usuarios pixelar o difuminar personas u objetos específicos en sus historias mediante un simple comando de texto, abriendo un debate inesperado en las redes sociales.

La nueva herramienta utiliza el modelo de generación y edición de imágenes de Meta, conocido como Muse, para procesar instrucciones en lenguaje natural. A diferencia de los métodos tradicionales de edición, donde el usuario debe pintar manualmente sobre la pantalla o colocar un sticker para tapar un rostro, esta tecnología automatiza el proceso con precisión.

La plataforma diseñó esta opción con fines prácticos y de privacidad. Entre sus usos principales se destaca la posibilidad de proteger la identidad de menores de edad en fotos familiares o difuminar a personas desconocidas que aparecen de fondo en una toma pública.

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A pesar de sus intenciones originales, la función se convirtió rápidamente en un fenómeno viral por razones sentimentales. Según reportes de medios como LADbible y Mashable, miles de usuarios comenzaron a utilizar el efecto "Pixel" para ocultar el rostro de sus parejas en lo que se conoce digitalmente como "soft launch" (el acto de sugerir una relación amorosa sin revelar la identidad de la otra persona).

Esta tendencia generó opiniones divididas en internet. Mientras algunos usuarios consideran que la estética de "censura televisiva de los años 90" resulta divertida, otros calificaron la práctica de "humillante" y advirtieron que podría ser el detonante de discusiones de pareja al ocultar deliberadamente a un compañero sentimental.

El paso a paso: cómo usar el efecto Pixel en tus historias

Para probar esta nueva herramienta de inteligencia artificial en un dispositivo móvil, se deben seguir las siguientes indicaciones:

Abrí la aplicación de Instagram en tu celular y deslizá la pantalla hacia la derecha para acceder a la sección de historias.

Seleccioná la fotografía que querés publicar desde la galería de tu dispositivo.

Tocá el ícono de efectos de inteligencia artificial ubicado en la barra de herramientas superior.

Buscá el efecto "Pixel" y escribí en el cuadro de texto qué elemento o persona deseás ocultar (por ejemplo: "la persona de la derecha").

Esperá a que Meta AI procese la imagen y, una vez que veas el resultado en pantalla, compartí la publicación.

La actualización se está desplegando de forma gradual a nivel global, por lo que se recomienda mantener la aplicación actualizada a su última versión disponible en las tiendas oficiales de Android y Apple.