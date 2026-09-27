Robaron un celular cerca de Plaza Independencia, los siguieron por las cámaras y fueron condenados a 14 meses de prisión

Dos hombres fueron condenados a 14 meses de prisión cada uno por el hurto de un celular en las inmediaciones de Juncal y Plaza Independencia, en Montevideo. El procedimiento policial, apoyado por cámaras de videovigilancia, permitió detenerlos y recuperar el teléfono.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del 26 de setiembre. Un joven de 26 años denunció que dos personas le habían sustraído, mediante amenazas, su celular, documentos y tarjetas de débito.

Personal de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo desplegó un operativo y siguió los movimientos de los involucrados a través de las cámaras. Efectivos de la Seccional 1.ª detuvieron a uno de los hombres, de 44 años. El otro, de 31 años, fue interceptado en las inmediaciones de Juan Carlos Gómez y Cerrito; tenía en su poder el celular denunciado como robado.