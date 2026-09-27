Robaron un celular cerca de Plaza Independencia, los siguieron por las cámaras y fueron condenados a 14 meses de prisión

Dos hombres fueron condenados a 14 meses de prisión cada uno por el hurto de un celular en las inmediaciones de Juncal y Plaza Independencia, en Montevideo. El procedimiento policial, apoyado por cámaras de videovigilancia, permitió detenerlos y recuperar el teléfono.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 26 de setiembre. Un joven de 26 años denunció que dos personas le habían sustraído, mediante amenazas, su celular, documentos y tarjetas de débito.
Personal de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo desplegó un operativo y siguió los movimientos de los involucrados a través de las cámaras. Efectivos de la Seccional 1.ª detuvieron a uno de los hombres, de 44 años. El otro, de 31 años, fue interceptado en las inmediaciones de Juan Carlos Gómez y Cerrito; tenía en su poder el celular denunciado como robado.
Según la información policial, los detenidos tenían cinco y 14 antecedentes penales, respectivamente. La Justicia los condenó como autores de un delito de hurto especialmente agravado por la participación de más de una persona, con una pena de 14 meses de prisión para cada uno.