Videos: las maniobras y los aterrizajes de helicópteros de la Fuerza Aérea frente al Hospital Militar

Los videos de las maniobras y los aterrizajes de helicópteros frente al Hospital Militar muestran parte del entrenamiento que la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) realizó este domingo 27 de setiembre en Montevideo.

La actividad estaba prevista entre las 10:00 y las 13:30 en el helipuerto ubicado en la intersección de avenida Centenario y Pablo Purriel. Participaron helicópteros del Escuadrón Aéreo Nº 5 , en un ejercicio coordinado con el Hospital Militar, la Intendencia de Montevideo y organismos vinculados a la atención de emergencias.

Según informó la FAU, el objetivo fue mantener entrenadas a las tripulaciones y fortalecer la coordinación para responder ante situaciones que requieran evacuaciones aeromédicas o traslados sanitarios urgentes.

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Antes del operativo, la Fuerza Aérea advirtió que los vuelos podían generar ruidos y afectaciones puntuales al tránsito. También pidió evitar estacionar vehículos en las inmediaciones y respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona.

El Escuadrón Aéreo Nº 5 cuenta con helicópteros Bell 212 Twin Huey y Eurocopter AS365 Dauphin, utilizados, entre otras tareas, para búsqueda y rescate y traslados sanitarios.

Cómo son los helicópteros que entrenaron frente al Hospital Militar

El Bell 212 Twin Huey alcanza los 230 km/h, puede transportar entre nueve y 11 pasajeros y, en su configuración sanitaria, tiene capacidad para seis camillas. El Eurocopter AS365 Dauphin llega a los 306 km/h, puede llevar entre seis y ocho pasajeros y dispone de espacio para dos camillas. Ambos modelos cuentan con una grúa de rescate capaz de izar hasta 300 kilos.