La Policía identificó a los hinchas de Cerro y a los vehículos que participaron en el supuesto secuestro a un conductor y ómnibus de Ucot previo al partido con Danubio

La Policía identificó a los 50 hinchas de Cerro que subieron al ómnibus de UCOT en la mañana del domingo 9 de agosto y que, según el relato del chofer, fue secuestrado y amenazado con un arma de fuego para conducir hasta el intercambiado Belloni sin más detenciones.

Los hinchas que abordaron el ómnibus de recorrido 306 se dirigían al estadio Jardines del Hipódromo, de Danubio, donde a la hora 11 jugaban por la primera fecha del Torneo Clausura.

A partir del relato del chofer del ómnibus , lo ocurrido tomó estado público, generó alarma y la intervención de la Policía y la Justicia.

"Cuando se me sube la parcialidad, me dicen: 'Mirá que vamos a ir escoltados por dos motos adelante, unos tres autos, cuatro, atrás. No sube nadie. Va mi compañero atrás tuyo con un arma; la moto de adelante también va armada'. Me dicen: 'Vamos a cruzar los semáforos en rojo, los muchachos te cortan el tránsito y vos seguís, no sube nadie '", contó el chofer en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

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Además, mencionó que fue apuntado con un arma durante todo el trayecto por la persona que estaba detrás de él y, también, por la persona de la moto que iba adelante: "En determinados semáforos para, se me pone adelante, me mira y se sube el cierre y me muestra el revólver. Y así me llevan todo el camino", aclaró.

Esto fue lo que sucedió con los hinchas de Cerro para llegar al partido de Danubio:

de acuerdo a la denuncia del chofer, secuestraron un ómnibus de recorrido 306 y obligaron al conductor, mediante amenaza con arma de fuego, que los llevara desde el Cerro hasta la terminal de Belloni.

los hinchas se bajaron del ómnibus en Belloni y llegaron a pie al estadio luego de recorrer Belloni y Acrópolis, tras andar por 17 cuadras .

y llegaron a pie al estadio luego de recorrer Belloni y Acrópolis, tras . asistieron durante casi dos horas al partido y se retiraron sin que nadie fuera detenido ni demorado por la Policía

¿En qué quedó la investigación de la Policía?

Según pudo conocer Referí, finalmente la Policía identificó a los 50 hinchas que subieron al ómnibus en la terminal del Cerro y a quienes conducían los vehículos y las dos motos que escoltaron al ómnibus desde el Cerro hasta Maroñas.

Los otros detalles constatados por la Policía fueron que quienes abordaron el ómnibus pagaron boleto, a diferencia del relato del chofer que manifestó que subieron sin pagar, y que en la avenida Agraciada, durante el viaje, en una detención en un semáforo, una persona vestida con indumentaria de Nacional que se encontraba en una parada fue agredida por quienes bajaron del medio de transporte e inmediatamente retornaron al mismo para continuar viaje a Maroñas.

Tras la investigación de la Policía, el tema quedó en Fiscalía.