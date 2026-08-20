Los dos juveniles de Peñarol que pueden salir a préstamo antes de que cierre el período de pases

Peñarol sigue activo en el mercado de pases a pesar de haber encontrado el rumbo futbolístico con la irrupción del talento argentino Leonel Jaime. Los aurinegros analizan la posibilidad de sacar a préstamo a dos jugadores de su cantera: Kevin Rodríguez y Germán Barbas .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Por un lado, Marcelo Solomita, integrante de la Comisión de Pases y Contrataciones, sigue trabajando por la posibilidad de Nicolás De la Cruz , más allá de que su grupo empresarial, Faro Sports, diera por caídas las negociaciones el pasado 7 de agosto.

Por otro lado, el presidente Ignacio Ruglio intenta cerrar la venta de Brian Barboza a Toluca en una operación con la que pretende saldar la deuda de tres cuotas (pagaderas hasta julio de 2027) que Peñarol tiene con Toluca por la compra de Leonardo Fernández .

Peñarol espera abrochar el negocio este jueves por la noche.

Así se juega la tercera fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita Maldonado y Nacional con el debut de Carreño y arbitraje femenino; mirá partidos, horarios y detalles

Elecciones en Peñarol: cómo se mueve el oficialismo y el nuevo guiño de Ignacio Ruglio rumbo a otra reelección

Además, mientras se acerca el cierre del período de pases para el martes 1° de setiembre (abrió el 7 de julio), el área deportiva de Peñarol analiza la salida de dos jugadores juveniles.

Kevin Rodríguez, que en octubre cumplirá 21 años, es uno de los que pretende salir para buscar minutos y continuidad fuera de Peñarol.

Barboza es el lateral derecho titular y su venta a Toluca se cerrará con salida diferida recién para diciembre.

En los últimos partidos, Diego Aguirre comenzó a jugar con tres zagueros y dos carrileros. Por derecha está utilizando a Javier Cabrera.

Como relevo de Cabrera, Aguirre está utilizando a otro juvenil, Ignacio Alegre.

Por eso las chances de Kevin Rodríguez, que tiene 17 partidos jugados en Primera donde debutó el año pasado, se han visto muy reducidas.

Albion y Boston River son dos equipos que han mostrado interés por su concurso.

El otro jugador por el que se analiza una cesión es Germán Barbas, volante interior que en setiembre cumplirá 19 años.

Germán Barbas Foto: Enzo Santos/Focouy

Barbas debutó en 2024 contra Progreso, pero se rompió los ligamentos de rodilla el año pasado y cursó una larga recuperación volviendo en mayo de este año, ante Defensor Sporting. Solo vio acción en tres partidos en la Primera aurinegra.

No está convocado al plantel desde la quinta fecha del Torneo Intermedio, contra Racing.

Está entrenando con la selección sub 20 y según se informó a Referí, sufrió una lesión muscular.

En dos partidos solo sumó 46 minutos este año y es Montevideo City Torque el que mostró interés en su concurso.

"Las chances todavía no son concretas, pero hay una idea de que los dos salgan a préstamo para que se formen, para que agarren fútbol, para que recuperen forma futbolística con chances reales de jugar, pero eso se hará siempre y cuando Peñarol entienda que el club al que vayan pueda darle esas oportunidades en un buen entorno", contaron a Referí.