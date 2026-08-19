Elecciones en Peñarol: cómo se mueve el oficialismo y el nuevo guiño de Ignacio Ruglio rumbo a otra reelección

El mapa electoral de Peñarol se mueve, por ahora con más silencios que estridencias, cuando quedan tres meses y días para celebrar las elecciones presidenciales.

El panorama sigue bajo el gran manto de incertidumbre que implica saber si el presidente Ignacio Ruglio se presentará o no a las elecciones.

Como es sabido, en enero de este año, Ruglio dijo que iba a anunciar tras el cierre del período de pases de febrero su decisión.

Luego difirió su anuncio para después del Mundial 2026. El mismo terminó el 19 de julio. La decisión de Ruglio sigue en veremos .

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Sin embargo, cada vez más son las señales que Ruglio va dando rumbo a una nueva reelección.

En las últimas horas publicó estos datos para comparar su gestión que va por cumplir seis años, con los seis años previos a su llegada a la presidencia, donde el club estuvo comandado primero por Juan Pedro Damiani y luego por Jorge Barrera.

Damiani será candidato a las elecciones, pero Barrera se bajó de una eventual candidatura.

Por ahora, también buscarán ser presidentes Pablo Schiavi -que este jueves tendrá un encuentro de socios en el café Sorocabana, a la hora 18.30-, Carlos Lazzarino, Freddy García y Santiago Sánchez.

Pero algunos de ellos pueden generar alianzas en el futuro cercano con otros candidatos.

En el oficialismo, todo cambia si Ruglio está o no está.

Cabe recordar que en el actual consejo directivo, los dirigentes oficialistas titulares eran Ruglio, Eduardo Zaidensztat, Álvaro Queijo, Jorge Nirenberg y Alejandro González, pero a lo largo de todo el período fue Marcelo Solomita quien actuó en forma permanente en vez de Queijo.

La coalición de agrupaciones que acompañó al presidente en las últimas elecciones se mueve, por ahora, cada una por su lado, pero con varias instancias de intercambios.

Ahí están por un lado Pro Peñarol con Solomita como su cara más visible.

Solomita está en constante diálogo con los oficialistas Sentimiento 1891 y Compromiso CAP, pero también tiene buena llegada con Alejandro González y tres consejeros de la oposición: Sánchez -más cercano a Ruglio desde que pasó a presidir el básquetbol, aunque autoproclamado como "independiente" a la hora de votar sus decisiones, Fernando Jacobo y Guillermo Varela.

También está Alejandro González con Viví Peñarol que en abril realizó su primera reunión de socios y que este jueves llevará a cabo otro nuevo encuentro, a la hora 20.00 en el Ermitage Hotel.

Compromiso CAP, donde los dirigentes más salientes son Gastón Diz, Gonzalo Moratorio y Zelmar Dufrechou, es otra facción que está a la expectativa de lo que haga Ruglio.

También está Triunfo Aurinegro, agrupación liderada por Julio Trostchansky.

El núcleo duro de votantes para Ruglio o para quien se presente como continuidad del oficialismo está en Sentimiento 1891, que es el grupo de Ruglio.

Ahí, la semana pasada, Víctor Bedrossian lanzó una eventual candidatura como líder de la agrupación, pero supeditó la misma a la eventual presentación de Ruglio a las elecciones.

El buen momento deportivo revitaliza las posibilidades de Ruglio, algo que a comienzos de año, sumido en el silencio tras perder las finales de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional a fines de 2025, parecía impensado.

El presidente llamó a cerrar filas y encarar con humildad "dos finales" que se le vienen a Peñarol: Deportivo Maldonado, con puntos claves para la Tabla Anual, y el clásico con Nacional, que atraviesa una caótica situación. De meter esos seis puntos, a nadie le puede extrañar que el actual presidente vaya por un tercer mandato.