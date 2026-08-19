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Gustavo Tejera, representante del referato uruguayo en el Mundial 2026, será el encargado del clásico entre Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura

El árbitro que estuvo en la reciente Copa del Mundo, estará acompañado por otros tres que tomaron parte de la misma

19 de agosto de 2026 18:44 hs
Gustavo Tejera

Gustavo Tejera

Foto: Gastón Britos/Focouy

El árbitro que dirigirá el clásico entre Peñarol vs Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura el próximo domingo 30 de agosto a la hora 15.30 en el Estadio Campeón del Siglo, será Gustavo Tejera, según pudo saber Referí.

El citado juez viene de representar al arbitraje uruguayo en el Mundial 2026.

Tejera dirigió cuatro clásicos entre los grandes del fútbol uruguayo en toda su carrera.

Dos de ellos fueron ganados por Peñarol, que será local en esta oportunidad y que jugará solo con su público, y otros dos los obtuvo Nacional.

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El último que dirigió fue la final de la Liga AUF Uruguaya del año 30 de noviembre pasado, cuando los tricolores vencieron 1-0 con un gol en el alargue de Christian Ebere, y se llevaron el título.

Quienes serán sus compañeros en el clásico Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura

Hasta el día de hoy los hinchas de Peñarol recuerdan una jugada muy polémica que se dio al principio del encuentro cuando Diego Romero golpeó a Leonardo Fernández dentro del área. El futbolista carbonero exageró la caída y para Tejera y sus compañeros de VAR de entonces, no fue penal.

Sus compañeros de terna serán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, en tanto en el VAR estará Leódán González.

Los cuatro fueron representantes de Uruguay en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El Colegio de Árbitros los nombró para que los cuatro estuvieran juntos ya este fin de semana que viene para prepararse y dirijan el encuentro entre Cerro Largo vs Defensor Sporting por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Vale recordar que este encuentro fue cambiado de escenario por las inundaciones de Melo, por lo que se jugará el sábado en el Parque Paladino y no en el Estadio Ubilla.

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