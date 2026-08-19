El nuevo club del que está cerca de firmar Darwin Núñez: ascendió a Primera, cumple 50 años, no tiene estrellas y cuenta detrás con el apoyo económico más importante

Darwin Núñez está a un paso del que será su nuevo club, Al-Diriyah de Arabia Saudita, al cual llegará a préstamo desde Al-Hilal del mismo país, cedido por un año. Existe una diferencia importante en cuanto a historia y respecto a la trascendencia de la institución que deja -que ganó decenas de títulos en su historia- con la que ahora jugará, que viene de ascender por primera vez en su historia a la Saudi Pro League.

Como informó Referí este miércoles, Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases mundial, anunció su llegada a la brevedad.

El uruguayo hizo lo imposible para tratar de conseguir un club europeo que lo quisiera en este mercado de pases que termina en dos semanas, pero no lo consiguió.

Incluso tenía avanzadas las tratativas para jugar en Trabzonspor de Turquía, pero una deuda salarial de Al-Hilal con él, y otras trabas, finalmente dieron por tierra con esta opción.

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El nuevo club de Darwin Núñez

Al-Diriyah de Arabia Saudita festejó este año sus 50 años, ya que fue creado en 1976.

En julio de 2024, el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita pasó en propiedad dicha institución a la Diriyah Company.

La misma pertenece al Fondo de Inversión Pública (PIF por su sigla en inglés) que ya posee directamente otros cuatro clubes de Primera división en Arabia Saudita: Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr y Al-Hilal (los cuatro grandes y más poderosos), y Newcastle United en Inglaterra.

Al-Diriyah jugó este martes ante Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, quien no estuvo en cancha, y cayó goleado por 4-1 por la Copa del Rey, en fase de 32avos, con dos goles del portugués Joao Félix y tantos de Mohamed Simakan y Abdullah Al-Hamdan.

El equipo de la ciudad homónima de la provincia de Riad para el que suena el uruguayo es dirigido por el DT portugués Bruno Lage y entre sus figuras internacionales tiene al español Óscar Rodríguez, formado en Real Madrid, al senegalés Idrissa Gueye, mundialista en 2026, Qatar 2022 y Rusia 2018, y el golero bosnio Nikola Vasilj, también presente en la reciente Copa del Mundo.

Con respecto a la ciudad, Diriyah se encuentra en la periferia noroeste de Riad, la capital de Arabia Saudita, donde se encuentra uno de los sitios históricos más importantes de todo el país: el distrito de Turaif, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2010.