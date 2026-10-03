¿Cómo será el papamóvil que utilizará León XIV en Uruguay?

El papamóvil que León XIV utilizará en Uruguay será una Fiat Titano modificada, un proyecto desarrollado por una empresa en Montevideo y que tendrá características especiales para los recorridos del pontífice.

La elección de la compañía se produjo a partir de una invitación del nuncio apostólico local y de la posterior recomendación de la Santa Sede .

La unidad elegida es una Fiat Titano doble cabina, que será fabricada por la empresa Nordex en Uruguay y que mantiene su motor original a combustión. La adaptación se realiza sobre la estructura existente y contempla modificaciones de ingeniería, carrocería y terminaciones.

El papa visitará a Uruguay en un momento en que los católicos practicantes son una minoría

La elección de este modelo también está vinculada con sus características de marcha. La camioneta ofrece una estructura robusta y un desplazamiento suave, mientras que su altura permite que León XIV pueda ser visto por quienes se encuentren a los costados del recorrido.

El espacio destinado al Papa tendrá un asiento giratorio y regulable, acompañado por dos plazas auxiliares. Los laterales permanecerán abiertos para favorecer el contacto visual con la población, mientras que una escalera hidráulica y pasamanos facilitarán el acceso y la seguridad durante los desplazamientos.

La protección estará dada por una cubierta transparente y otros elementos específicos, pero el vehículo no será blindado. La terminación seguirá una línea sobria, con predominio del blanco y accesorios en rojo burdeos.

Un equipo de unas 35 personas participa actualmente de la preparación del vehículo y se prevee terminar la unidad alrededor del 20 o 21 de octubre y luego realizar las pruebas de funcionamiento y rodaje antes de la llegada de León XIV.

El papa León XIV visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre

"Es un hito para Uruguay. Es la primera vez que en Uruguay se está fabricando un papamóvil", afirmó Luis Radmilovich, director de Personas y Culturas de Nordex y vocero designado por la empresa, en diálogo con Radio Carve.

La fabricación tiene además un destino definido después de la visita: se entregará el vehículo en donación a la Iglesia Católica uruguaya.