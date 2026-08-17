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Montevideo City Torque vs Tigre: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo que va por la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Los dirigidos por Marcelo Méndez quieren seguir de largo en el torneo continental, luego de haber terminado primeros en su grupo

17 de agosto de 2026 23:16 hs
Montevideo City Torque ante Tigre de visitante por la Copa Sudamericana

Montevideo City Torque ante Tigre de visitante por la Copa Sudamericana

Foto: FotoBaires / FocoUy

El partido entre Montevideo City Torque y Tigre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará este miércoles 19 de agosto a la hora 21.30 y contará con la transmisión en vivo a través de la señal de DSports.

¿Cuándo juegan Montevideo City Torque vs Tigre?

El encuentro correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 está programado para el miércoles 19 de agosto. El escenario de este cruce internacional será el Estadio Centenario.

¿A qué hora juegan Montevideo City Torque vs Tigre?

El pitazo inicial está fijado para la hora 21.30.

Detalles clave del encuentro:

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  • Fase: Octavos de final (vuelta) - Copa Sudamericana 2026.
  • Estadio: Centenario.
  • Árbitro principal: Guillermo Guerrero (Ecuador).

¿Dónde ver en vivo Montevideo City Torque vs Tigre?

Para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica, los derechos de transmisión de este encuentro internacional pertenecen a DirecTV. Por lo tanto, el partido se podrá ver en vivo a través de las siguientes opciones:

  • Televisión por cable: Señal de DSports.
  • Streaming online: Plataforma DGO para suscriptores.

Cómo llegan los equipos a los octavos de final

Tigre llega a esta instancia tras culminar en el segundo lugar de su zona en la fase de grupos. El conjunto argentino registró 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota, y en los playoffs dejó afuera a Nacional y luego fue superado por Montevideo City Torque el miércoles 12 en su propia cancha en el encuentro de ida, por 1-0

Por su parte, Montevideo City Torque completó una destacada actuación en la fase previa. El conjunto uruguayo dirigido por Marcelo Méndez finalizó en la primera posición de su grupo con 13 unidades, logrando un balance de cuatro triunfos, un empate y apenas una caída. Este rendimiento le permitió clasificar directamente a los octavos de final, instancia que ya venció a Tigre 1-0 en Victoria, Buenos Aires, la semana pasada, con el objetivo de seguir haciendo historia en el certamen.

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