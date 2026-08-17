Lo que dicen los medios argentinos de la nueva actuación consagratoria de Leonel Jaime: "Cumplió un objetivo en su contrato con Peñarol y complicó a River Plate"

El delantero argentino Leonel Jaime se convirtió en la gran portada de los diarios deportivos de Argentina tras una actuación consagratoria con la camiseta de Peñarol. En la victoria por 2-1 ante Central Español en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Clausura, el joven cedido a préstamo desde River Plate firmó un despliegue antológico con gol y asistencia que desató los elogios de la prensa argentina y la devoción del público aurinegro.

Tanto fue así que Diego Aguirre le dio ya los minutos necesarios para que no se tenga que ir -como estipulaba su contrato en caso de no llegar a determinada cifra- para que siga en el club seis meses más hasta junio de 2027 y así lo anunció este lunes en club carbonero.

El diario La Nación tituló “ Leonel Jaime, la joya de River que juega en Peñarol, anotó un golazo y superó los minutos de su cláusula”, destacando su maniobra individual en la que gambeteó a tres rivales antes de definir, sus reflexiones sobre el roce físico del fútbol charrúa y el hito contractual alcanzado tras sobrepasar el límite de minutos previstos en su cesión.

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Por su parte, Diario Uno de La Plata encabezó su cobertura escribiendo: “Sin lugar en River la joya que brilla en Peñarol: 'La pisada es extraordinaria'”, haciendo foco en el despliegue técnico del extremo argentino en el Estadio Campeón del Siglo y en las palabras vertidas por el entrenador Diego Aguirre, deslumbrado por el desequilibrio de su nuevo delantero.

El trasfondo contractual también acaparó la atención de los medios partidarios de River Plate.

La página Soy del Millo publicó “Leonel Jaime cumplió un objetivo en su contrato con Peñarol y complicó a River”, explicando cómo la acumulación de minutos en cancha deja sin efecto la cláusula de repesca inmediata que poseía el club argentino para fin de año.

En la misma línea, La Página Millonaria remarcó bajo el título “Cristian Jaime volvió a romperla en Peñarol, marcó un golazo y en Uruguay están enamorados” el afecto incondicional de los hinchas, quienes despedieron al delantero con una calurosa ovación al ritmo de "Olé, olé, olé, olé, Jaime, Jaime".