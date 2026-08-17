El importante anuncio que realizó Peñarol sobre Leonel Jaime y que ilusiona a todos los hinchas aurinegros

Peñarol anunció este lunes que el argentino Leonel Jaime se quedará en el club hasta mediados de 2027 y que el hincha aurinegro tiene un buen tiempo por delante para disfrutar de su talento.

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Jaime, de 20 años, llegó a préstamo a Peñarol desde River Plate, que lo cedió sin cargo.

Según informó Referí, el jugador debe jugar 10 partidos (cada uno de esos encuentros con un mínimo de 45 minutos en cancha) para no tener que pagarle a River un cargo de US$ 50 mil .

Pero además, también se estampó otra cláusula que decía que en caso de completar 360 minutos en cancha, Jaime se quedará en Peñarol por un año, es decir hasta el 31 de julio de 2027.

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Jaime ya suma 368 minutos en cancha con dos goles, cuatro asistencias, dos pases claves en jugadas que terminaron en gol y un córner donde, tras un rebote, Peñarol anotó un gol.

Se computa como asistencia un centro que tiró ante Boston River al primer palo, que atacó Lucas Ferreira y que terminó generando un gol en contra.

Peñarol tendrá entonces a Jaime para disputar la Copa Libertadores 2027 -siempre que Peñarol siga en buena campaña en la Anual o llegue a la definición del torneo- y los hinchas se ilusionan con disfrutarlo por mucho tiempo.

Partido Minutos Aporte Racing 1-1 48 Boston River 3-0 82 Asistencia Cerro Largo 3-0 71 Pase clave, dos asistencias Wanderers 5-1 90 Pase clave, asistencia, gol, córner que terminó en gol Central Español 2-1 77 Asistencia y gol

El afiche con el que Peñarol anunció que Jaime se quedará un año en el club: