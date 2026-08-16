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"Pegan fuerte": lo que dijo Leonel Jaime tras el triunfo de Peñarol sobre Central Español y los cruces que tuvo con Matías González, exaurinegro

Las declaraciones de Leonel Jaime tras el triunfo de Peñarol sobre Central Español y la dura patada que le dio el exaurinegro Matías González

16 de agosto de 2026 23:10 hs
Matías González, Maximiliano Olivera y Eduardo Darias

Matías González, Maximiliano Olivera y Eduardo Darias

Foto: Dante Fernández/Focouy

El argentino Leonel Jaime habló en zona mixta luego del triunfo de Peñarol sobre Central Español en lo que fue el debut aurinegro en el Torneo Clausura.

El juvenil de 20 años fue consultado por el juego brusco del fútbol uruguayo y tras reírse dijo "Sí, pah... Lo vuelvo a decir como lo dije antes, pegan fuerte".

En el primer tiempo, González fue a marcar a Jaime que llegó muy exigido a un desborde por izquierda.

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El lateral de Central le tiró toda la carrocería encima, pero luego lo quedó mirando fijo, parado encima de él, en una actitud totalmente desafiante.

Jaime se levantó y retomó su posición en campo sin caer en la provocación de González.

En cambio, el capitán Maximiliano Olivera y Eduardo Darias se le fueron encima y de ser compañeros hasta hace pocas semanas, se desconocieron por un rato.

En el segundo tiempo, Jaime inició un contragolpe con una pisada mágica con la que hizo pasar de largo a un Marcos Montiel que revoleó una patada contra el aire.

Pero enseguida de atrás llegó González que le dio una dura patada a Jaime.

Esteban Guerra le sacó amarilla.

Y nuevamente los referentes de Peñarol fueron a recriminarle a González su duro accionar.

El ex Peñarol realizó gestos como diciéndoles que no entendía las recriminaciones y que simplemente había cometido una falta común.

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