Ruglio abrió el paraguas "por las dos finales" que jugará Peñarol ante Deportivo Maldonado y Nacional, que habrá que jugarlas "con el cuchillo entre los dientes"

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, tiene bien claro que se vienen dos encuentros que serán determinantes para el futuro del club en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual y ambos con ante rivales complicados.

Por la tercera fecha, los dirigidos por Diego Aguirre deberán viajar el sábado próximo a la hora 18.30 al Estadio Domingo Burgueño de la capital fernandina, para enfrentar nada menos que a Deportivo Maldonado, uno de los que viene bien arriba en la Acumulada y luego de una gran temporada.

Luego, la semana siguiente, será local en el Estadio Campeón del Siglo frente a Nacional en el clásico del Torneo Clausura que se jugará solamente con público local, tal como aconteció el del Apertura en el Gran Parque Central y que ganaron los carboneros con gol de Matías Arezo.

Teniendo en cuenta la trascendencia de los partidos contra Deportivo Maldonado y Nacional, fue que este lunes, pasado el mediodía, Ignacio Ruglio escribió un estado de Whatsapp especial, dedicado a ambos compromisos y con la esperanza de no perder la confianza, pero no pasarse de rosca.

Flavio Perchman confesó que Nacional tuvo "un día triste" y respondió a las posibilidades de que Diego Monarriz y Pablo Álvarez lleguen al club

El desvanecimiento de Jamal Musiala en un amistoso de Bayern Múnich que asustó a sus compañeros, ¿qué le pasó y cómo está?

"Durante estas dos semanas van a repetir en todos los medios que Peñarol es una máquina etc etc etc. Ese no es el problema, el problema es creernos nosotros que eso es verdad cuando hace 3 meses pedían que nos fuéramos todos", comenzó escribiendo.

Y añadió: "Peñarol va a jugar dos finales los próximos dos fines de semana y hay que ganarlas medio a cero sin subestimar a nadie. Ni a Deportivo ni a nacional. Van a querer inflarnos y si nos creemos ese cuento el golpe va a ser grande. Humildes y con el cuchillo entre los dientes y a ganar medio a cero. Son finales y nadie es más que nadie. Viva siempre Peñarol".

Aquí se puede ver el posteo de Ignacio Ruglio: