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Ruglio abrió el paraguas "por las dos finales" que jugará Peñarol ante Deportivo Maldonado y Nacional, que habrá que jugarlas "con el cuchillo entre los dientes"

"Durante estas dos semanas van a repetir en todos los medios que Peñarol es una máquina", sostuvo;

17 de agosto de 2026 13:26 hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Inés Guimaraens

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tiene bien claro que se vienen dos encuentros que serán determinantes para el futuro del club en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual y ambos con ante rivales complicados.

Por la tercera fecha, los dirigidos por Diego Aguirre deberán viajar el sábado próximo a la hora 18.30 al Estadio Domingo Burgueño de la capital fernandina, para enfrentar nada menos que a Deportivo Maldonado, uno de los que viene bien arriba en la Acumulada y luego de una gran temporada.

Luego, la semana siguiente, será local en el Estadio Campeón del Siglo frente a Nacional en el clásico del Torneo Clausura que se jugará solamente con público local, tal como aconteció el del Apertura en el Gran Parque Central y que ganaron los carboneros con gol de Matías Arezo.

El comentario de Ignacio Ruglio

Teniendo en cuenta la trascendencia de los partidos contra Deportivo Maldonado y Nacional, fue que este lunes, pasado el mediodía, Ignacio Ruglio escribió un estado de Whatsapp especial, dedicado a ambos compromisos y con la esperanza de no perder la confianza, pero no pasarse de rosca.

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"Durante estas dos semanas van a repetir en todos los medios que Peñarol es una máquina etc etc etc. Ese no es el problema, el problema es creernos nosotros que eso es verdad cuando hace 3 meses pedían que nos fuéramos todos", comenzó escribiendo.

Y añadió: "Peñarol va a jugar dos finales los próximos dos fines de semana y hay que ganarlas medio a cero sin subestimar a nadie. Ni a Deportivo ni a nacional. Van a querer inflarnos y si nos creemos ese cuento el golpe va a ser grande. Humildes y con el cuchillo entre los dientes y a ganar medio a cero. Son finales y nadie es más que nadie. Viva siempre Peñarol".

Aquí se puede ver el posteo de Ignacio Ruglio:

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