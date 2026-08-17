Flavio Perchman confesó que Nacional tuvo "un día triste" y respondió a las posibilidades de que Diego Monarriz y Pablo Álvarez lleguen al club

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman, rompió un largo silencio y habló con los medios presentes en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes luego de la despedida del entrenador Jorge Bava y del mánager deportivo Sebastián Eguren.

El entrenador acumuló igual número de derrotas que de victorias (11) en su ciclo como entrenador de Nacional, además de tres empates.

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Tanto Bava como Eguren fueron este lunes a Los Céspedes a despedirse del plantel y de los funcionarios.

También acudió la directiva de Nacional.

La mayoría de los dirigentes se fueron sin dar declaraciones,

Vairo dijo que ya había hablado el domingo, pero Perchman atendió brevemente desde su auto, sin bajarse del mismo.

"Sabemos los momentos que estamos viviendo, lamentablemente en este año y medio ya hemos vivido muchas situaciones de estas. Es un día triste por lo de Jorge, por lo de Eguren y Ligüera, y si bien lo de ellos fue por una decisión de ellos, también son dos compañeros que se fueron, y ahora estamos abocados a conseguir el tema del entrenador", dijo Perchman.

Consultado si la posibilidad de Sebastián Abreu quedó descartada por las propias declaraciones que hizo el entrenador de Xolos de Tijuana, Perchman dejó en claro que la misma no corre.

El 2 de Nacional afirmó que la no llegada de Abreu se debe a la charla que este tuvo con Jorgealberto Hank Inzunza, presidente del club, quien le hizo ver al entrenador uruguayo que este momento era totalmente inconveniente para dejar a la institución.

"Ya sabía de que él tenía pendiente una charla con el dueño de Xolos y que era muy difícil por la campaña que estaba haciendo y que a la tercera fecha se viniera. Por supuesto que para él es una ilusión enorme lo de Nacional, pero era muy difícil. El dueño le dijo lo lógico, que habían arrancado un proceso, que van tres fechas, que habían venido un montón de jugadores, que él armó todo el proceso. Ayer le ganaron la Cruz Azul y no podía dejar el proyecto por la mitad. Él se muere de ganas por venir, pero en esta oportunidad no va a poder ser", dijo.

Fue ahí que le preguntaron si el argentino Diego Monarriz es ahora el principal candidato a dirigir a Nacional. "No, no, después veremos, todavía no hay nada definido, la verdad no hay nada definido".

Consultado sobre el plazo que se ponen para definir al DT respondió: "Entre hoy y mañana, calculo".

También le preguntaron si Pablo Álvarez es una opción para convertirse en nuevo director deportivo de Nacional: "Es una de las opciones, sí. Hay más nombres, pero es una de las opciones".

Perchman confesó que no tuvo ninguna charla con el plantel este lunes. "Empezaron a entrenar y nos quedamos hablando con Eguren Ligüera. No era momento para hablar".