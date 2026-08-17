Tras la permanencia del Loco Abreu en México; ¿cómo sigue el plan de Nacional para buscar DT y gerente deportivo? Los nombres que suenan con dos exjugadores del club

Nacional tendrá que reajustar su plan de búsqueda de entrenador luego de que Sebastián Abreu , quien partía como principal candidato para sustituir al cesado Jorge Bava , manifestó que continuará en Xolos de México, su actual equipo, tal como declaró este domingo e conferencia de prensa.

“Más allá de que hay sueños, que quiero cumplir, indudablemente, pero entiendo para todo hay momentos, y hay momentos para poder hacer las cosas, a mi manera de ver, de la manera correcta para que las puertas abiertas estén en todos lados. Y predicar con el ejemplo. Y que el mensaje no sea de palabra, sino con el accionar”, dijo el Loco este domingo en conferencia de prensa tras el triunfo ante Cruz Azul cuando le preguntaron sobre el interés de los tricolores.

Además de Bava, Nacional se quedó este domingo sin el manager deportivo, Sebastián Eguren, ni con Martín Ligüera, secretario deportivo, quienes renunciaron.

Lo que dijo el Loco Abreu sobre el interés de Nacional

Con la continuidad de Abreu en México, se cae su llegada a los albos y la directiva deberá buscar un nuevo candidato.

El Loco Sebastián Abreu habló tras el interés de Nacional y se bajó de la candidatura a técnico: "Hay sueños que quiero cumplir, pero para todo hay momentos"

Lo que dijeron Ricardo Vairo y Alex Saúl para explicar la decisión de cesar a Jorge Bava: quién dirige las próximas prácticas de Nacional y qué director deportivo buscarán

El nombre del argentino Diego Monarriz, ex Juventud de Las Piedras y Danubio, es quien suena con más fuerza luego de aparecer este domingo en la lista de técnicos que interesan.

Diego Monarriz Foto: Enzo Santos / FocoUy

Su llegada a los tricolores sería con Álvaro “Tata” González, exjugador tricolor y reconocido hincha, quien se sumaría a su cuerpo técnico como asistente.

Álvaro "Tata" González Inés Guimaraens

"Hay muchas opciones, en principio no hay ninguna sorpresa. No es excluyente que conozca Nacional, porque los últimos entrenador fueron Lasarte, Peirano que estuvo un año con Pelusso, Viera y Bava, que eran todos de la casa", dijo este domingo el directivo tricolor Alex Saúl.

Otra opción como gerente deportivo

Nacional también busca un sustituto de Sebastián Eguren en el cargo de gerente deportivo y en las últimas horas sonó el nombre de un ex Nacional.

Se trata de Pablo Álvarez, exlateral derecho del equipo, quien actualmente ejerce ese rol en Boston River, siendo uno de los responsables de las buenas actuaciones del Sastre en los últimos años.

Pablo Álvarez, de Boston River Diego Battiste

En ese sentido, se espera que haya un contacto entre las partes este lunes para conocer propuestas e intereses de ambas partes.

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, habló sobre la búsqueda para el área deportiva. "Estamos revisando el perfil de gerencia deportiva que es un área que se asocia a Primera y a la captación de jugadores para el primer equipo, pero también hay un trabajo administrativo brutal con formativas y 18 hectáreas de Los Céspedes y capaz que podemos tener a alguien de corte deportivo y a otro administrativo para poder separar las funciones y trabajar con más eficiencia", concluyó.

En materia de director deportivo ya se puso sobre la mesa el nombre de Fabián Coito aunque este tiene contrato actualmente con Wanderers.

Foto: Inés Guimaraens

Además, afirmó que Diego Ligüera, Pablo Balbi y Rodrigo Miranda serán los encargados de dirigir a Nacional en las próximas prácticas hasta que sea designado el nuevo cuerpo técnico.

El plantel volverá a los entrenamientos este lunes a las 10:00 en Los Céspedes, donde se espera la presencia de los directivos.

Los albos enfrentarán en la tercera fecha del Torneo Clausura a Progreso el próximo domingo 23 de agosto a las 18:30 horas.-