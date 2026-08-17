Jorge Bava y Sebastián Eguren se despidieron de Nacional y pidieron "unión" para que el club salga adelante

Nacional tuvo un lunes distinto en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes. Por un lado, aroma a despedida. Por otro, el comienzo de un nuevo ciclo, más regado por la incertidumbre que por la ilusión.

Luego de la decisión de la directiva que encabeza Ricardo Vairo de cesar el domingo al entrenador Jorge Bava y de las renuncias presentadas por el mánager deportivo Sebastián Eguren y el secretario técnico Martín Ligüera, los dirigentes se hicieron presentes en la primera práctica de la semana.

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"Terminamos un ciclo en el que no pudimos revertir la situación y es parte del fútbol. Le dimos lo mejor, los muchachos dieron lo mejor, pero no se pudo dar", dijo el entrenador.

Bava le pidió al hincha de Nacional que "siga acompañando como siempre, que es juntos la manera de salir, como hicimos toda la vida".

Al ser consultado sobre su sentía confianza en el plantel para seguir adelante, el director técnico saliente de Nacional respondió: "Obvio".

Y cuando le preguntaron qué fue lo que no se dio en su ciclo, dijo: "Los resultados".

"Trabajo hubo, no se dieron los resultados. El trabajo a diario de ellos, de nosotros, de todo el staff estuvo, pero bueno, en el fútbol los resultados mandan y más en un equipo grande".

Bava reveló que ya le dio su mensaje a los jugadores que dirigió y sobre la respuesta que obtuvo de ellos manifestó: "Están en la misma que todos, queriendo sacar esto adelante. No hay mucho misterio. Dieron lo mejor, dan lo mejor todos los días, pero es fútbol y no se están dando los resultados que son los que mandan como en otro momento se dan. En lo particular y en lo colectivo, hoy en este momento no se dieron, pero nada que reprocharles".

Bava confesó que "mal" no le vendría tomarse un tiempo para descansar.

Sobre si la decisión de la directiva de cortar el ciclo y cambiar el técnico era lo que Nacional necesitaba para cambiar su mala racha, respondió: "No sabría decirte, pero los resultados mandan en el fútbol".

Cuando le recordaron que los dirigentes habían dicho que como mínimo se iba a quedar hasta el clásico expresó que eso no lo molestó. "Es parte del fútbol, así que bueno, paré un poco para agradecerles. Es parte de esto lamentablemente, vendrá un tiempo mejor como los que ya existieron para el club, para mí y esto sigue.

Bava también tuvo palabras de elogio para Sebastián Eguren y Martín Ligüera, quienes renunciaron tras su destitución: "Fueron dos compañeros de fierro, la verdad que me pone muy triste por por ellos porque sé lo que lo que quieren al club. Que fueron dos compañeros de fierro es lo que te puedo decir".

Posteriormente fue Sebastián Eguren quien abandonó el complejo de entrenamiento de Nacional, bajando de su auto para atender a los medios presentes, entre los que estaba Referí.

"Lo que siento es un orgullo enorme de haber trabajado, de haber vuelto por quinta vez a Nacional, desde otro lugar, que haya gente que haya depositó la confianza en mí como Alejandro Balbi, después con la nueva directiva con (Ricardo) Vairo y con Flavio (Perchman). En ese sentido siempre con respaldo, hemos trabajado bien.

Consultado cómo está el plantel tras las decisiones del fin de semana que sacudieron la interna de Nacional, Eguren dijo: "Es un plantel que está dolido por la situación deportiva. Y siempre cuando las personas se van, hay dolor. Me tocó estar del otro lado y esa sensación no cambia. Pero vuelvo a decir: lo que hay que hacer es abrazar a la gente nueva que entra al club para que juntos se pueda salir. Yo sí entiendo una sola cosa, de esta y de cualquier situación que no sea la esperada, se sale con unión, no de otra manera y vuelvo a decir, estar acá parado con ustedes, ya que no hablo habitualmente, es para que más allá de mi salida yo siempre creo que lo primero es Nacional y la unión de todos más allá del lugar donde tengamos que estar".

"El otro día hubo una demostración de la hinchada de que apoyó todo el partido, no ha cambiado eso y realmente juntos se sale de cualquier situación. Te vuelvo a decir, de las situaciones malas, ya sea a nivel familiar, a nivel delo que sea, en una institución como esta, siempre se sale juntos", enfatizó.

Eguren dijo que para su futuro inmediato priorizará "darle tiempo a la familia, porque esto saca mucho tiempo" y afirmó que no fue por falta de "fuerza" ni de "convicción" que dejó su cargo.