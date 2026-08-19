Diego Aguirre asegura un regreso para la "primera final de las dos que se vienen del Torneo Clausura" ante Deportivo Maldonado; Germán Barbas cerca de pasar a préstamo

Peñarol entrenó este miércoles por la mañana pensando en el encuentro del próximo sábado a la hora 18.30 ante Deportivo Maldonado, un rival muy complicado y que se hace muy fuerte jugando como local en el Estadio Domingo Burgueño de la capital fernandina, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

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El propio técnico Diego Aguirre había manejado días previos que será "la primera final de las dos que se vienen" por el citado certamen, teniendo en cuenta que luego enfrentarán a Nacional en el clásico por la fecha 4.

El lateral izquierdo Thiago Espinosa no jugó el pasado domingo en el triunfo por 2-1 ante Central Español.

La razón fue que el joven futbolista sufrió un problema muscular, aunque, no obstante, luego del triunfo contra los palermitanos, Diego Aguirre sostuvo que no jugó solo por precaución y que seguramente iba a poder estar frente a Deportivo Maldonado.

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Como estaba estipulado este miércoles, Thiago Espinosa fue probado y el futbolista anduvo bien y no sintió molestias, según confió una fuente de Peñarol a Referí.

Germán Barbas Foto: @FormativasCAP

Por su parte, el mismo consultado afirmó que está a punto de ser cedido a préstamo Germán Barbas a Montevideo City Torque.

Según esta fuente, "Peñarol necesita que Germán tome minutos y juegue en Primera división y en nuestro club, por ahora, no tiene las chances"