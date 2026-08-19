Peñarol entrenó este miércoles por la mañana pensando en el encuentro del próximo sábado a la hora 18.30 ante Deportivo Maldonado, un rival muy complicado y que se hace muy fuerte jugando como local en el Estadio Domingo Burgueño de la capital fernandina, por la tercera fecha del Torneo Clausura.
Diego Aguirre asegura un regreso para la "primera final de las dos que se vienen del Torneo Clausura" ante Deportivo Maldonado; Germán Barbas cerca de pasar a préstamo
El técnico probó este miércoles a la mañana a la única duda que tenía y sumó a un nuevo jugador frente a los fernandinos que son muy difíciles de locales, en tanto el juvenil está a un paso de irse a Montevideo City Torque