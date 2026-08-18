La fuerte sanción que recibió Peñarol por sus hinchas; ¿qué pasa con el público para el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura?

Peñarol recibió este martes una nueva sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), como ya había sucedido el lunes por la noche con otra. En esta ocasión, la multa se debió a los hechos acontecidos luego de haber ganado el Torneo Intermedio y goleado 5-1 a Wanderers, en la Tribuna Ámsterdam. Los carboneros fueron multados con 130 unidades reajustables (UR) ($ 250.047).

Los presididos por Ignacio Ruglio ya habían recibido una multa de 30 UR ($ 57.703) este lunes a la noche por hechos ocurridos en el partido del domingo contra Central Español por "violaciones al protocolo de seguridad".

Vale recordar que previo al encuentro ante Wanderers en las afueras de la Tribuna Ámsterdam se generaron aglomeraciones y demoras para los ingresos, lo que llevó a que se ocasionaran disturbios que promovieron la intervención policial .

Ruglio se refirió a esos hechos y desestimó la posibilidad de que Peñarol pudiera ser sancionado con algún partido a puertas cerradas y no poder con sus hinchas ante Nacional previo a que se conociera esta sanción.

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"No creo que eso vaya a pasar, sé que hubo cosas afuera en la Ámsterdam, pero tuvieron 40 minutos a la gente parada afuera porque los lectores de la AUF no funcionaban, le faltaron el respecto a nuestra gente y las cosas que pasaron fueron menores", expresó.

Con público de Peñarol en el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura

El próximo partido de Peñarol como local en el Estadio Campeón del Siglo, será justamente por la cuarta fecha del Torneo Clausura y ante Nacional en el clásico, que se disputará a la hora 15.30 el domingo 30 de agosto.

Por eso en los aurinegros aguardaban que la sanción de la Comisión Disciplinaria de la AUF, no parara de una multa y que sí pudiera haber público, cosa que finalmente ocurrió.

Los carboneros fueron sancionados por "responsabilidad objetiva de los clubes, protocolo seguridad AUF, banderas, cánticos y avalancha al ingreso".

Con esta nueva sanción, Peñarol debió pagar, desde comienzos de la temporada 2026, $ 1.173.216 (US$ 29.280) solo por participación de algunos de sus hinchas en distintos disturbios.