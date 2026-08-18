Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol recibió una nueva multa por sus hinchas y el club espera otro fallo por incidentes ante Wanderers antes de ser local en el clásico ante Nacional

Peñarol fue multado una vez más por la Comisión Disciplinaria de la AUF que prepara una nueva sanción por los incidentes generados en la previa de la final ante Wanderers

18 de agosto de 2026 11:44 hs
Hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol recibió en la noche del lunes un nuevo castigo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Los aurinegros fueron multados con 30 unidades reajustables (UR).

El fallo que se dictó anoche se basó en hechos ocurridos en el partido del domingo contra Central Español por "violaciones al protocolo de seguridad".

Al valor de la UR actual, $ 1.923,44, la multa asciende a $ 57.703.

Torneo/Fecha Rival Estadio Multa
Supercopa Uruguaya Nacional Centenario 200 UR / $ 370.366
Apertura/2 Central Español Campus de Maldonado 30 UR / $ 64.814
Apertura/3 Deportivo Maldonado Campeón del Siglo 150 UR / $ 277.000
Apertura/13 Wanderers Centenario 35 UR / $ 67.005
Intermedio/1 Liverpool Campeón del Siglo 45 UR / $ 86.281
Clausura/2 Central Español Campeón del Siglo 30 UR / $ 57.703
TOTAL490 UR / $ 923.169

Un partido de sanción para el Indio Fernández

Por "juego brusco", Nicolás "El Indio" Fernández fue suspendido por un partido por su expulsión contra Central Español y por esa razón se perderá el partido de la tercera fecha del Torneo Clausura contra Deportivo Maldonado (sábado, hora 18.30 en el Campus).

Jonathan Rodríguez jugó solo 56 minutos desde su regreso a Peñarol y Diego Aguirre confirmó que está desgarrado

La Mesa Ejecutiva fijó el clásico entre Peñarol y Nacional de la cuarta fecha del Torneo Clausura: los detalles de la jornada

Fernández tenía cuatro amarillas acumuladas en la temporada, se hizo sacar la quinta, pero poco después terminó expulsado.

Luis Angulo y Leandro Umpiérrez tienen cuatro amarillas y de ser amonestados contra Deportivo Maldonado no podrán jugar en la cuarta fecha en el clásico contra Nacional, en el Campeón del Siglo.

A la espera de la sanción por incidentes contra Wanderers

El lunes se realizó la audiencia por los hechos ocurridos antes de la final contra Wanderers por el Torneo Intermedio.

En las afueras de la Tribuna Ámsterdam se generaron aglomeraciones y demoras para los ingresos, lo que llevó a que se ocasionaran disturbios que promovieron la intervención policial.

El presidente Ignacio Ruglio se refirió a esos hechos y desestimó la posibilidad de que Peñarol pudiera ser sancionado con algún partido a puertas cerradas y no poder con sus hinchas ante Nacional.

"No creo que eso vaya a pasar, sé que hubo cosas afuera en la Ámsterdam, pero tuvieron 40 minutos a la gente parada afuera porque los lectores de la AUF no funcionaban, le faltaron el respecto a nuestra gente y las cosas que pasaron fueron menores", expresó.

Según se informó a Referí se espera que el fallo salga esta noche o a más tardar este miércoles, pero no esperan una sanción dura.

"Por los problemas que se generaron afuera, antes del partido, la Comisión no tiene competencia por lo que solo analizó la conducta de algunos hinchas que entraron al estadio con cierta violencia", explicó un dirigente aurinegro.

Las más leídas

Ignacio Ruglio dijo que con la venta de Brian Barboza a Toluca, Peñarol saldará las cuotas que faltan por el pase de Leonardo Fernández

El posteo de la cuenta oficial de la Liga AUF Uruguaya sobre Leonel Jaime de Peñarol que hizo enfurecer a los hinchas de River argentino

Lo que dicen los medios argentinos de la nueva actuación consagratoria de Leonel Jaime: "Cumplió un objetivo en su contrato con Peñarol y complicó a River Plate"

Luego de un mal Mundial 2026 con la selección uruguaya, Fernando Muslera logró un récord que ningún arquero anterior de Estudiantes había conseguido

Temas

Peñarol Comisión Disciplinaria de la AUF

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos