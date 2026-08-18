Peñarol recibió una nueva multa por sus hinchas y el club espera otro fallo por incidentes ante Wanderers antes de ser local en el clásico ante Nacional

Peñarol recibió en la noche del lunes un nuevo castigo por parte de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Los aurinegros fueron multados con 30 unidades reajustables (UR).

El fallo que se dictó anoche se basó en hechos ocurridos en el partido del domingo contra Central Español por "violaciones al protocolo de seguridad" .

Al valor de la UR actual, $ 1.923,44, la multa asciende a $ 57.703 .

Por "juego brusco", Nicolás "El Indio" Fernández fue suspendido por un partido por su expulsión contra Central Español y por esa razón se perderá el partido de la tercera fecha del Torneo Clausura contra Deportivo Maldonado (sábado, hora 18.30 en el Campus).

La Mesa Ejecutiva fijó el clásico entre Peñarol y Nacional de la cuarta fecha del Torneo Clausura: los detalles de la jornada

Jonathan Rodríguez jugó solo 56 minutos desde su regreso a Peñarol y Diego Aguirre confirmó que está desgarrado

Fernández tenía cuatro amarillas acumuladas en la temporada, se hizo sacar la quinta, pero poco después terminó expulsado.

Luis Angulo y Leandro Umpiérrez tienen cuatro amarillas y de ser amonestados contra Deportivo Maldonado no podrán jugar en la cuarta fecha en el clásico contra Nacional, en el Campeón del Siglo.

A la espera de la sanción por incidentes contra Wanderers

El lunes se realizó la audiencia por los hechos ocurridos antes de la final contra Wanderers por el Torneo Intermedio.

En las afueras de la Tribuna Ámsterdam se generaron aglomeraciones y demoras para los ingresos, lo que llevó a que se ocasionaran disturbios que promovieron la intervención policial.

El presidente Ignacio Ruglio se refirió a esos hechos y desestimó la posibilidad de que Peñarol pudiera ser sancionado con algún partido a puertas cerradas y no poder con sus hinchas ante Nacional.

"No creo que eso vaya a pasar, sé que hubo cosas afuera en la Ámsterdam, pero tuvieron 40 minutos a la gente parada afuera porque los lectores de la AUF no funcionaban, le faltaron el respecto a nuestra gente y las cosas que pasaron fueron menores", expresó.

Según se informó a Referí se espera que el fallo salga esta noche o a más tardar este miércoles, pero no esperan una sanción dura.

"Por los problemas que se generaron afuera, antes del partido, la Comisión no tiene competencia por lo que solo analizó la conducta de algunos hinchas que entraron al estadio con cierta violencia", explicó un dirigente aurinegro.