Cuando Diego Aguirre ganó su primer Uruguayo con Peñarol como técnico, fue ante Nacional de Daniel Carreño, tras un despeje a medias de Jorge Bava; mirá el video

El 4 de diciembre de 2003, Diego Aguirre j ugaba su primera final como técnico por el Campeonato Uruguayo y lo hacía con Peñarol en un clásico ante Nacional, que entonces era dirigido por Daniel Carreño y venía de ganar el mismo título en 2002 con el mismo entrenador.

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Era todo un desafío para aquel joven Aguirre, quien había tenido idas y vueltas con el capitán aurinegro, Pablo Bengoechea, y que contó para la segunda parte del año con José Luis Chilavert para el arco, contratado exclusivamente por el Cr. José Pedro Damiani, entonces presidente de los carboneros.

Nacional había ganado el Torneo Apertura, y Peñarol no solo se llevó el Clausura, sino que tuvo una arremetida espectacular para ganar -y con luz-, la Tabla Anual por 7 puntos. Eso significaba que si ganaba en la primera final, no habría más, y seria campeón uruguayo.

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Diego Aguirre paró el equipo con José Luis Chilavert; Marcelo De Souza, Joe Bizera, Alejandro Lago, Edgard Álvarez (52' Leonel Pilipauskas); Cristian Rodríguez, Nicolás Rotundo, Fabián Césaro (43' Luiz Nunes), Gabriel Cedrés; Fabián Estoyanoff (66' Martín García) y Carlos Bueno. Entre los suplentes estuvo Pablo Bengoechea .-quien no ingresó ni 1 minuto- además de Adrián Berbia, José Herrera y Daniel "Miliki" Jiménez.

Por su parte, Daniel Carreño puso a este equipo de Nacional: Jorge Bava; Angbwa Benoit, Carlos Valdez, Alejandro Curbelo, Daniel Leites, Sebastián Eguren (80' Diego Scotti), Gustavo Méndez, Óscar Morales, Sergio Vázquez (51' Horacio Peralta), Marcelo Guerrero y Julio Dely Valdés (71' Alejandro Mello). Los suplentes fueron Leonardo Romay, Carlos Camejo, Fabián Coelho, y Ruben Sosa, quien tampoco ingresó.

Cuando se terminaba la primera parte y el encuentro continuaba 0-0, aun muy parejo, llegó un lejano tiro libre para los carboneros que pateó fuertemente José Luis Chilavert.

El arquero tricolor, Jorge Bava, despejó hacia un costado, pero directo a la cabeza de Joe Emmerson Bizera, quien anotó el 1-0 que le daría el triunfo y el primer título a Diego Aguirre en el fútbol desde que era entrenador, ya que comenzó un año antes, en 2002, en Plaza Colonia.

Ahora, en 11 días, ambos podrán volver a verse en sus respectivos bancos cuando se enfrenten Peñarol vs Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo.

Aquí se pueden ver las principales jugadas de aquel clásico de 2003: