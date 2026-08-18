Las inundaciones en Melo obligaron a mudar el cruce entre Cerro Largo vs Defensor Sporting por el Torneo Clausura a otro escenario

El impacto del clima adverso vuelve a trastocar el calendario del fútbol local. El encuentro entre Cerro Largo y Defensor Sporting, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura , no podrá disputarse en el Estadio Ubilla de Melo debido a las severas inundaciones que afectan al departamento arachán y que dejaron anegado el campo de juego.

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Tras evaluar el estado del campo y la situación de emergencia climática en la ciudad de Melo, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en coordinación con las directivas de ambos clubes , resolvió fijar como nueva sede.

El Parque Abraham Paladino, en Montevideo será el escenario de Cerro Largo vs Defensor Sporting por la tercera fecha del Torneo Clausura.

El mismo se disputará el sábado próximo a la hora 15.

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De esta manera, el conjunto azul y blanco deberá ceder la localía en su reducto habitual y mudarse a la capital para afrontar un compromiso importante.

La medida busca priorizar la integridad física de los futbolistas, preservar las instalaciones del Ubilla y garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

Asimismo, la complicación logística motivada por los accesos y rutas afectadas en la zona este del país terminó de sellar la decisión del cambio de escenario.

Con el Parque Paladino como marco neutral y de emergencia, Cerro Largo buscará hacerse fuerte fuera de su casa ante un Defensor Sporting que llega necesitado de puntos, en un duelo del Clausura que estará marcado por la contingencia climática.