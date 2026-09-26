Cerro Largo vs Nacional EN VIVO por la octava fecha del Torneo Clausura

Minuto 31: ¡goool de Nacional!

Tiziano Correa convirtió de cabeza el 1-0 para Nacional y los tricolores empiezan a acomodar desde el resultado un partido en el que tenían serias dificultades para resolver con el balón.

Una pelota larga que llegó desde el fondo de Nacional fue rechazada a medias por el zaguero Nicolás Ramos, Maximiliano Silvera se quedó con la pelota, abrió para Gastón Martirena quien subió por el carril derecho, levantó un centro y Correa le ganó a su marcador para meter el cabezazo que terminó en el fondo de la red después que Pedro González pudo tocar el balón pero no logró desviarlo completamente.