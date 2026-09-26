Cerro Largo vs Nacional EN VIVO por la octava fecha del Torneo Clausura

Los convocados de Daniel Carreño para jugar ante Cerro Largo
Sin Sebastián Coates y Agustín Rogel lesionados, ni Francisco Calvo afectado a la selección de Costa Rica, el DT tricolor citó a sus dos goleros: Luis Mejía, quien pidió no ser citado por Panamá, y el argentino Alexis Martín Arias.
Los defensas son Luciano Rodríguez, Tomás Viera, Román Clematte, Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido y Emiliano Ancheta, quien vuelve al plantel.
En el medio están citados Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez, Juan García, Santiago Silva, Luciano Boggio, Luciano González y Agustín Dos Santos.
Mientras que en extremos y ataque cuenta con Gastón Martirena, Rubén Botta, Rodrigo Martínez, Alejandro Martínez, Tiziano Correa, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.