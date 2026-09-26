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Cerro Largo vs Nacional EN VIVO por la octava fecha del Torneo Clausura

El equipo arachán y los tricolores juegan por la octava fecha del Torneo Clausura

26 de septiembre de 2026 13:00 hs

Nacional vista a Cerro Largo en el partido de la octava fecha del Torneo Clausura que se disputa hoy, sábado 26 de setiembre, a la hora 15 en el Estadio Ubilla de Melo.

Los tricolores necesitan ganar para seguir avanzando en la tabla de posiciones a zona de Copa Libertadores y en carrera por el Torneo Clausura.

Seguí en vivo la previa, las estadísticas y el minuto a minuto:

Seguí en vivo Cerro Largo vs Nacional

Minuto 33: Mejía salva a Nacional por tercera vez

En la primera acción tras el gol de Nacional, Alexis Segovia lideró a Cerro Largo en el ataque y dejó a Axel Pandiani de cara al gol. El delantero lo tuvo dos veces y en las dos ocasiones el golero Luis Mejía lo evitó.

Minuto 31: ¡goool de Nacional!

Tiziano Correa convirtió de cabeza el 1-0 para Nacional y los tricolores empiezan a acomodar desde el resultado un partido en el que tenían serias dificultades para resolver con el balón.

Una pelota larga que llegó desde el fondo de Nacional fue rechazada a medias por el zaguero Nicolás Ramos, Maximiliano Silvera se quedó con la pelota, abrió para Gastón Martirena quien subió por el carril derecho, levantó un centro y Correa le ganó a su marcador para meter el cabezazo que terminó en el fondo de la red después que Pedro González pudo tocar el balón pero no logró desviarlo completamente.

Minuto 18: mal inicio de Nacional y amarilla para Nicolás Rodríguez

Nacional está incómodo. No tiene la pelota ni encuentra el juego. Cerro Largo le plantea problemas y Nicolás "Ojito" Rodríguez, quien está jugando como lateral izquierdo, recibe la primera tarjeta amarilla que surgió tras una desatención defensiva del futbolista tricolor. En la misma jugada, cuando Segovia se le escapaba con la pelota, tomó del hombro con una mano para desestabilizar al delantero y frenó la carrera. Bien sancionada la tarjeta.

Minuto 4: segunda intervención de Mejía y el aviso de Lozano

Brian Lozano, quien aparece como titular liderando el ataque de Cerro Largo con el número 29 en la espalda, le hizo dos sombreritos a Tomas Viera y Luciano Rodríguez, remató desde afuera del área y obligó a Mejía a volar para desviar al córners.

Minuto 2: primera intervención de Mejía

El golero de Nacional, Luis Mejía, empezó a mostrar su valor en el arco tricolor. En el primer ataque de Cerro Largo cortó un centro que llevaba peligro a su arco.

Nacional se para en el campo con 1-4-4-2, con Mejía; Ancheta, Luciano Rodríguez, Viera, Nicolás Rodríguez; Lucas Rodríguez, Boggio; Martirena, Alejandro Martínez; Correa y Maximiliano Silvera.

Comenzó el partido Cerro Largo vs Nacional

Puntualmente a la hora 15 se inicia el partido de la octava fecha del Torneo Clausura.

Se realiza un minuto de silencio por la muerte de Milton "Tornillo" Viera

Previo al inicio del partido en Melo se realizará un homenaje a quien fuera jugador de Nacional y de Peñarol, y disputó el Mundial de 1966.

Milton Viera en Peñarol

Milton Viera en Peñarol

Confirmado el equipo de Cerro Largo

Carreño confirmó el equipo de Nacional

El entrenador confirmó el equipo con Luis Mejía, Emiliano Ancheta (vuelve de la supsensión), Luciano Rodríguez, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Lucas Rodríguez y Luciano Boggio, Gastón Martirena, Alejandro Martínez; Tiziano Correa y Maximiliano Silvera.

Los futbolistas de Nacional ingresan a reconocer el campo de juego

El plantel tricolor pisa el césped del estadio Ubilla de Melo en donde jugará en una hora y 13 minutos.

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Anual

Nacional inicia la fecha, siete puntos abajo del líder del Torneo Clausura, Montevideo City Torque y a nueve del líder Peñarol en la Tabla Anual.

Así están las posiciones:

El probable equipo de Nacional ante Cerro Largo

El probable equipo de Nacional para este sábado en Melo es con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Luciano Rodríguez, Tomás Viera y Nicolás Rodríguez; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Gastón Martirena, Alejandro Martínez, Tiziano Correa y Maximiliano Silvera.

Los convocados de Daniel Carreño para jugar ante Cerro Largo

Sin Sebastián Coates y Agustín Rogel lesionados, ni Francisco Calvo afectado a la selección de Costa Rica, el DT tricolor citó a sus dos goleros: Luis Mejía, quien pidió no ser citado por Panamá, y el argentino Alexis Martín Arias.

Los defensas son Luciano Rodríguez, Tomás Viera, Román Clematte, Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido y Emiliano Ancheta, quien vuelve al plantel.

En el medio están citados Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez, Juan García, Santiago Silva, Luciano Boggio, Luciano González y Agustín Dos Santos.

Mientras que en extremos y ataque cuenta con Gastón Martirena, Rubén Botta, Rodrigo Martínez, Alejandro Martínez, Tiziano Correa, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

¿A qué hora juegan Cerro Largo vs Nacional?

El pitazo inicial está fijado para la hora 15.

¿Dónde ver en vivo Cerro Largo vs Nacional?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Comienza la cobertura EN VIVO de Cerro Largo vs Nacional

Se inicia la transmisión en vivo de Referí del partido de la octava fecha del Torneo Clausura.

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