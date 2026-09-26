Franco Colapinto chocó a su compañero de equipo Pierre Gasly y a Lando Norris en Bakú: mirá el video

El piloto argentino Franco Colapinto cometió un grave error en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 , al querer superar autos en la primera curva del circuito de Bakú por la parte interior, pero calculo mal y terminó generando una carambola al chocar a su compañero de equipo Pierre Gasly .

Instantes antes, Alex Albon chocó contra el muro y en la reanudación de la carrera Colapinto intentó una maniobra por la parte sucia de la pista y buscar superar autos por dentro en una curva muy cerrada.

No obstante, el argentino estiró de más la frenada y un error de calculo provocó un gran accidente: Franco chocó a su compañero de equipo Pierre Gasly que, por el impacto, terminó impactando a Lando Norris que fue a parar contra la protección de los costados . Un efecto dominó que provocó el abandono de los tres autos en la vuelta 35 de las 51.

Colapinto largó desde la novena posición de la parrilla, por detrás de Gasly, y ambos Alpine estaban con buen ritmo. Con el correr de las vueltas, Kimi Antonelli , quién largó 16° ya que chocó en la clasificación, comenzó a superar autos y provocó que el argentino caiga 10° hasta el incidente de la curva 1 cuando se relanzó la carrera.

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Franco Colapinto abandonó la carrera

Pese a que intentó mantenerse en la carrera, fue imposible por que el Alpine de Colapinto estaba visiblemente afectado en la suspensión trasera y tanto él como Gasly y Norris abandonaron.

No fueron los únicos, ya que Fernando Alonso, Lance Stroll, Alex Albon y Valterri Bottas también se vieron obligados a abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán que ganó el británico George Russell con su Mercedes indomable.

Russell, que largó desde la pole position, fue el ganador seguido por Max Verstappen e Isak Hadjar, ambos pilotos de Red Bull.