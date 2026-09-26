Franco Colapinto chocó a su compañero de equipo Pierre Gasly y a Lando Norris en Bakú: mirá el video

El piloto argentino Franco Colapinto cometió un grave error en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, al querer superar autos en la primera curva del circuito de Bakú por la parte interior, pero calculo mal y terminó generando una carambola al chocar a su compañero de equipo Pierre Gasly.
Instantes antes, Alex Albon chocó contra el muro y en la reanudación de la carrera Colapinto intentó una maniobra por la parte sucia de la pista y buscar superar autos por dentro en una curva muy cerrada.
No obstante, el argentino estiró de más la frenada y un error de calculo provocó un gran accidente: Franco chocó a su compañero de equipo Pierre Gasly que, por el impacto, terminó impactando a Lando Norris que fue a parar contra la protección de los costados. Un efecto dominó que provocó el abandono de los tres autos en la vuelta 35 de las 51.
El accidente de Franco Colapinto
Colapinto largó desde la novena posición de la parrilla, por detrás de Gasly, y ambos Alpine estaban con buen ritmo. Con el correr de las vueltas, Kimi Antonelli, quién largó 16° ya que chocó en la clasificación, comenzó a superar autos y provocó que el argentino caiga 10° hasta el incidente de la curva 1 cuando se relanzó la carrera.
Franco Colapinto abandonó la carrera
Pese a que intentó mantenerse en la carrera, fue imposible por que el Alpine de Colapinto estaba visiblemente afectado en la suspensión trasera y tanto él como Gasly y Norris abandonaron.
No fueron los únicos, ya que Fernando Alonso, Lance Stroll, Alex Albon y Valterri Bottas también se vieron obligados a abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán que ganó el británico George Russell con su Mercedes indomable.
Russell, que largó desde la pole position, fue el ganador seguido por Max Verstappen e Isak Hadjar, ambos pilotos de Red Bull.