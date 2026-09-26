Lula Da Silva prohibió las apuestas deportivas por internet en Brasil: el impacto en la economía de los clubes

Lula Da Silva , presidente de Brasil , mediante la firma de un decreto de aplicación inmediata, confirmó la prohibición de las apuestas deportivas por internet, una medida que podría impactar de lleno en la economía de los equipos brasileños, aspecto en el que son muy poderosos con respecto al resto de cuadros sudamericanos.

Desde la legalización en 2018, los equipos brasileños han utilizado este tipo de patrocinios en la mayoría de sus clubes, incluso teniendo un lugar preponderante en las finanzas de los más poderosos como Flamengo o Corinthians.

Los equipos, augurando lo que podía suceder, publicaron un manifiesto divulgado la semana pasada, en el cual defendieron el mercado regulado de juegos de azar y, además, lanzaron una frase que tuvo mucha repercusión: "Las apuestas no se acaban; es el fútbol el que se acaba", afirmaron en rechazo a la determinación tomada.

Moisés Assayag, socio director de la consultora en gestión empresarial Channel Associados y especialista en esta área, en diálogo con EFE dijo: " No será el fin del fútbol en Brasil como aseguran los clubes, pero sí es una amenaza si no tienen un periodo de transición para buscar alternativas debido a su alta dependencia de las casas de apuestas".

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Los equipos brasileños aseguraron en su manifiesto que la inversión de las casas de apuestas resultó una cuestión fundamental para ayudar al "fútbol brasileño a dominar el escenario sudamericano".

Los equipos de Brasil que más afectados se verían

Para entender la importancia que tiene los sponsors de este estilo, solamente en 2026 brindará unos 188 millones de dólares y el 71,7% de esos ingresos estarán concentrados en cinco clubes: Flamengo (52,6 millones anuales), Corinthians (29,4 millones), San Pablo (22 millones), Palmeiras (19,6 millones) y Santos (13,7 millones).

Además, al tener también presencia en la indumentaria oficial, los nombres de los estadios o como patrocinador de distintos torneos, continúa incrementando aún más su relevancia en todo sentido.

Las casas de apuestas, únicamente en patrocinios directos, aportaron el año pasado el 7,97 % de los ingresos de los clubes brasileños, según sus balances financieros anuales.