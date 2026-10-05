INIA presentó un nuevo libro para chicos y grandes con los arrocitos investigadores como protagonistas

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria ( INIA ) presentó el libro Los arrocitos investigadores, tras la pista del gran mundo subterráneo, una nueva aventura de Merín, Tacuarí y Olimar que llevará a grandes y chicos a descubrir el inmenso mundo que hay debajo de nuestros pies , su conexión con la vida en la superficie y la importancia de cuidar el suelo.

De la mano del grupo editorial Penguin Random House , María José García y Alejandro Horack , integrantes de la Dirección de Comunicación y Gestión del Conocimiento de INIA , escribieron una divertida historia que cobra vida con las ilustraciones de la periodista María Paz Sartori .

En esta oportunidad -es el tercer libro de la saga- los tres arrocitos científicos bajarán al gran mundo subterráneo para ayudar a Pelusa, una zorrilla simpática y escurridiza que está teniendo problemas en su cueva y se está quedando sin comida.

Con una nueva misión, los personajes volverán a los laboratorios para investigar, consultar expertos y darle una solución a su nueva amiga.

“De la mano de estos particulares científicos, cuyos nombres derivan de variedades reales de arroz desarrolladas por INIA, apuntamos a que los lectores aprendan sobre las características de los suelos del Uruguay, los organismos, animales y diversos elementos que habitan y existen en ellos, y la importancia de mantener saludable este ecosistema que muchas veces permanece oculto a nuestros ojos”, destacó Alejandro Horack.

Como ya es tradición de la colección, María José García explicó que “esta nueva historia también apuesta a un doble relato pensado para acercar la ciencia a públicos de distintas edades”.

La autora explicó que, “mientras los más pequeños acompañan a los protagonistas en su aventura, los adultos encontrarán a lo largo de las páginas información complementaria y datos curiosos que permiten profundizar en los temas que aparecen en la historia”.

Contexto

Los arrocitos investigadores, tras la pista del gran mundo subterráneo se suma a los dos títulos anteriores de la colección: Los arrocitos investigadores, tras la pista de las ovejas perdidas y Los arrocitos investigadores, tras la pista del molesto vecino del bosque forestal. Los tres libros de la colección se encuentran disponibles en librerías de todo el país y en plataformas de venta digital.

“Ilustrar a los Arrocitos Investigadores es buscar continuamente un balance entre realidad e imaginación. Toca respetar las proporciones de un animal, buscar la verosimilitud de una especie vegetal o ubicar el dibujo de un microorganismo en el sitio exacto en que debe estar bajo tierra”, detalló Paz Sartori.

La ilustradora señaló que “tanto los arrocitos como sus amigos nacen cuando la mezcla entre la realidad y la creatividad cruzan fronteras. Es un trabajo en conjunto con los autores e investigadores de INIA que son los quienes, desde hace años ya, validan estos viajes que tienen tantos datos reales como fantasía”.

Manteniendo algunos recursos que resultaron exitosos en los libros anteriores, este nuevo material también suma una sección de actividades para los más pequeños.

Los objetivos que INIA trazó

Horack y García explicaron que el objetivo es complementar la historia con propuestas que los incentiven a buscar información extra a la que plantea la propia narrativa, motivarlos a investigar y aplicar el conocimiento en sus propios entornos, y generar espacios de intercambio y aprendizaje conjunto en los hogares y escuelas donde se lea.

Conciencia agropecuaria

De esta forma, INIA busca seguir contribuyendo a la conciencia agropecuaria, acercando información adaptada a los diferentes públicos para lograr despertar el interés y la curiosidad de niños y niñas de todo el país, de sus familias y de sus escuelas, en el trabajo de los productores y de la investigación agropecuaria.