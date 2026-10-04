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Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan 136 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

4 de octubre de 2026 16:43 hs
SORTEO 5 DE ORO

Este domingo 4 de octubre se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 136 millones de pesos, lo que se traduce en más de 3.3 millones de dólares (U$S 3.385.064).

El Pozo de Oro sortea un total de 126 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 10 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

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Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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