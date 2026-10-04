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Mirá dónde juegan los 11 titulares de India que perdieron 4-0 con Brasil este sábado y que estarán a la orden ante Uruguay de Diego Forlán este martes

La selección uruguaya está pronta para afrontar su último compromiso de fecha FIFA de setiembre-octubre

4 de octubre de 2026 16:29 hs
La selección de India que perdió ante Brasil y que enfrentará a la selección uruguaya de Diego Forlán

La selección de India que perdió ante Brasil y que enfrentará a la selección uruguaya de Diego Forlán

La selección uruguaya de Diego Forlán realiza los últimos aprontes para enfrentar a India este martes a la hora 10.30 en Calcuta, en lo que será la tercera y última participación celeste en la fecha FIFA de setiembre-octubre.

Uruguay no podrá contar con Mathías Olivera, quien, lesionado, se transformó este domingo en la cuarta baja desde el pasado triunfo contra Corea del Sur por 4-1 del lunes pasado, luego de Giorgian De Arrascaeta, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez.

Por su parte, el combinado local viene de sufrir una caída por 4-0 frente a Brasil este sábado en el Estadio Salt Lake, en un encuentro donde el elenco asiático sufrió la intensidad del conjunto sudamericano.

Todos los jugadores de India juegan en su torneo local

De cara al partido ante la selección uruguaya de Diego Forlán, la atención se centra en la nómina de futbolistas que salieron como titulares ante Brasil y que volverán a estar a la orden para medir fuerzas ante los celestes este martes.

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La principal característica de la alineación titular india es su fuerte arraigo local: la totalidad de sus 11 futbolistas iniciales compiten en la Indian Super League (ISL), la máxima categoría del fútbol de ese país.

Como se aprecia en la nómina, el conjunto titular del seleccionado de India se compone casi en su totalidad por futbolistas pertenecientes a Mohun Bagan Super Giant y al Bengaluru FC, dos de los clubes con mayor infraestructura de la Primera división de su país.

Aquí se puede ver la lista de los titulares de India y sus clubes:

Jugador Club
Gurpreet Singh Sandhu Bengaluru FC
Abhishek Singh Tekcham Mohun Bagan Super Giant
Anwar Ali SC East Bengal
Bijoy Varghese Punjab FC
Akash Mishra Mumbai City FC
Anirudh Thapa Mohun Bagan Super Giant
Lalengmawia Ralte Mohun Bagan Super Giant
Manvir Singh Mohun Bagan Super Giant
Sahal Abdul Samad Mohun Bagan Super Giant
Ashique Kuruniyan Bengaluru FC
Ryan Williams Bengaluru FC

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