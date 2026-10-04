Old Christians y Old Girls se clasificaron a las semifinales de los playoffs del Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres

Old Christians y Old Girls se clasificaron este domingo a las semifinales de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped .

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Las dos series de cuartos de final se jugaron entre sábado y domingo en régimen de ida y vuelta.

Old Christians, cuarto en la serie regular, visitó el sábado a Biguá en cancha del Liceo Francés y sacó un valioso empate 0-0.

Biguá fue neto dominador, dispuso de diez córners cortos contra uno de Christians, pero no estuvo fino a la hora de definir.

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Además, en la última jugada del partido, su goleadora Natalia Díaz, desvió un penal. La suerte no estuvo a favor del Pato.

El domingo, como local, Old Christians se hizo muy fuerte y con un partido redondo, logró ganar 3-0 para volver a clasificar a semifinales, algo que había conseguido en 2024 pero no en 2025 cuando fue eliminado justamente por Biguá.

El equipo de Jimena Bouzas abrió la cuenta en córner corto por intermedio de Manuela Neme.

Luego Paula Carvalho protagonizó una gran escapada por derecha, definió notablemente cruzado y puso el 2-0.

El tercero también fue de corto con gran arrastre de Palú Carvalho, un símbolo de Old Christians que llegó así a ocho goles en la temporada.

El triunfo tiene el valor agregado para Old Christians por la presencia en Biguá de Manuela Vilar del Valle, la mejor jugadora del hockey sobre césped uruguayo.

Old Girls sufrió con Woodlands

Old Girls inauguró su cancha de agua

Old Girls y Woodlands protagonizaron una serie electrizante.

El sábado, en cancha de Woodlands, empataron 1-1.

Faustina Oyenard abrió la cuenta para Woodlands mientras que Milagros Algorta empató de corto para las azulgranas.

El partido estuvo marcado por un gol anulado a Woodlands, cerca del final, por un pie cobrado en acción ofensiva, fuera del área, luego del cual Oyenard habilitó al medio donde las locales festejaron un gol que luego fue anulado.

Este domingo, en una pareja revancha, Old Girls ganó 1-0 de local en su cancha de sintético de agua, con una solitaria anotación de Paulina Fresnedo a falta de apenas 2'43'' para el final del partido.

Los cruces de semifinales

Como número 1 de la fase regular, por segundo año consecutivo, Náutico clasificó directo a semifinales y ahora jugará con Old Christians.

El número 2, Carrasco Polo, se medirá contra Old Girls.

También se jugará en una serie de dos partidos a disputarse el próximo fin de semana.

La final de los playoffs es a partido único.

Si el campeón de los playoffs es Náutico ahí se liquidará el Campeonato Uruguayo.

Si es otro el ganador, Náutico tendrá derecho a una finalísima por ser campeón de la Tabla Anual.