Carrasco Polo se clasificó directo a semifinales del Uruguayo de hockey sobre césped: mirá la tabla de posiciones y el orden de los playoffs

Se terminó el sábado la fase regular del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped con la clasificación de Carrasco Polo directamente a semifinales, luego de terminar en el segundo puesto del certamen, completadas las dos ruedas.

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En partidos que estaban pendientes de la segunda fecha, todos los equipos se pusieron al día, salvo Biguá y Seminario que ya habían jugado el 6 de junio.

Polo goleó 5-1 a Yacht con goles de Magdalena Verga, Agustina Martínez, Georgina Vitabar, Kaisuami Dall'Orso y María Paz Castells contra uno de Julieta Jansons .

Ese resultado, sumado a las dos derrotas que experimentó Old Girls contra Náutico , dejó a Polo en el segundo puesto y bien posicionado para defender su corona de campeón.

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Náutico goleó a Woodlands tras arrancar 2-0 abajo y volvió a ganar la Tabla Anual en el hockey sobre césped de mujeres

Con el número uno ya asegurado, Náutico le ganó el jueves de la semana pasada 3-2 a Old Girls en duelo que estaba pendiente desde la fecha 11 que había comenzado el 28 de mayo.

Guillermina Carassale por dos y Manuela Vidal marcaron para Náutico que estaba 3-0 hasta que Felicia Molinaro y Paulina Fresnedo descontaron.

El sábado volvieron a jugar por la postergada segunda fecha y ahí Náutico ganó 2-1 con doblete de Agustina Díaz. Para las azulgranas marcó Inés De Posadas.

Además, Old Christians saltó por encima de Biguá y logró el cuarto puesto al derrotar 2-1 Old Sampa con anotaciones de Paula Carvalho y Emma Lagomarsino contra uno de Pilar Stirling.

Por último, Woodlands superó 2-1 a Old Ivy con goles de Sofía Trigo y Faustina Oyenard contra uno de Paulina Bellini.

Tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Equipo PTS PJ PG PE PP PB GF GC DG Náutico 50 18 16 1 1 1 70 20 50 Polo 39 18 11 4 3 2 48 18 30 Old Girls 37 18 11 2 5 2 41 21 20 OCC 33 18 9 4 5 2 40 26 14 Biguá 32 18 9 3 6 2 36 28 8 Woodlands 25 18 8 1 9 0 37 37 0 Seminario 17 18 4 3 11 2 20 45 -25 Old Sampa 16 18 4 3 11 1 15 53 -39 Yacht 14 18 4 2 12 0 18 39 -21 Old Ivy 7 18 1 3 14 1 13 50 -37

PTS=Puntos, PJ=partidos jugados, PG=partidos ganados, PE=partidos empatados, PP=partidos perdidos, PB=punto bonus, GF=goles a favor, GC=goles en contra, DG=diferencia de goles.

Así se jugarán los playoffs del torneo

Náutico, como campeón de la Tabla Anual, tiene dos chances de ser campeón uruguayo: ganar los playoffs o ganarle una finalísima al campeón de los playoffs.

¿Quiénes jugarán los playoffs? Náutico y Carrasco Polo se clasificaron directamente a semifinales.

Old Girls, tercero, jugará contra Woodlands, sexto, por una de las series de cuartos de final.

El ganador de esta serie será rival de Carrasco Polo en semifinales.

Old Christians, cuarto, y Biguá, quinto, disputarán la otra serie.

El ganador de esta serie se enfrentará con Náutico.

Estos partidos serán a régimen de ida y vuelta siendo local en la revancha el que terminó más arriba en la tabla.

Justo antes de los playoffs, el torneo entra en un receso de un mes por la disputa de los Juegos Odesur y luego por vacaciones de setiembre.

Seminario, Yacht, Old Sampa y Old Ivy jugarán la Copa de Plata.

Con respecto al año pasado no se produjo ninguna variante entre quienes jugaron playoffs (en 2025 Biguá fue cuarto y Christians quinto) y los que quedaron relegados a jugar Copa de Plata.

Tabla de goleadoras