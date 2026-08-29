Las Leonas juegan ante Países Bajos la final del Mundial de Hockey 2026: a qué hora es y dónde verlo en vivo

Las Leonas se enfrentarán a Países Bajos este sábado, desde las 11:00, en el Wagener Stadium de Amstelveen, por la final del Mundial de Hockey femenino 2026 en donde la selección Argentina buscará el tercer título de su historia.

La selección Argentina se clasificó líder tanto en la primera como en la segunda fase, vencieron a Australia en semifinales y ahora van por el título ante las neerlandesas, candidatas y máximas ganadoras del torneo.

La selección Argentina tuvo una Copa del Mundo casi perfecta y llega invicta a la final : formó parte del Grupo B donde le ganaron 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia e igualaron 1-1 frente a Estados Unidos, resultados que les permitieron clasificar a la segunda fase como primera de la tabla.

Allí enfrentaron a España y Bélgica además de arrastrar el resultado ante las alemanas, y con victoria 3-0 ante las españoles y empate frente a las belgas se metieron en semis como líderes del Grupo F.

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En el primer partido mano a mano, Las Leonas tuvieron un encuentro muy parejo contra Australia, pero en el último cuarto un gol de Julieta Jankunas les dio el triunfo y la clasificación a la final del torneo.

Por su parte, Países Bajos arrolló a todos sus rivales y se metió en el partido por el título habiendo ganado todos los encuentros: por el Grupo A venció 2-0 a Chile, 4-2 a Australia y 9-0 a Japón.

En el Grupo E, por la segunda ronda, derrotaron 2-0 a India y 4-1 a China. A su vez, en semifinales le ganaron 1-0 a Bélgica y ahora van por el décimo título de su historia.

Hace cuatro años, por la Copa del Mundo de España y Países Bajos 2022, Las Leonas y las neerlandesas también se enfrentaron en la final del Mundial y en esa ocasión las europeas ganaron 3-1, levantaron el trofeo por novena vez y se consolidaron como las máximas ganadoras del torneo.

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La final entre Las Leonas y Países Bajos será hoy sábado a las 11:00 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.