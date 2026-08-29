IM destinó US$ 11 millones a TV Ciudad en 2025 y recuperó menos del 5% en publicidad

El canal de televisión municipal TV Ciudad le costó a la Intendencia de Montevideo casi US$ 11 millones durante el 2025. La comuna destinó un total de $442.934.009 para su funcionamiento y solo recuperó $18.611.217 (unos US$ 465.000), lo que representa un 4,2% del total.

Los datos fueron aportados por la directora del Departamento de Cultura de la IM, Débora Quiring , durante su comparecencia ante la Junta Departamental el 17 de agosto en el marco de la Rendición de Cuentas.

La jerarca detalló que su departamento “transfirió al fideicomiso (gestor del canal) un total de $ 213.154.749, y al rubro 0 (salarios) de TV Ciudad, $219.310.355” . Además, otros departamentos de la intendencia aportaron $10.468.905 al funcionamiento del canal.

En contraposición, durante el ejercicio 2025, TV Ciudad “generó ingresos propios por un total de $ 18.611.217, provenientes de dos fuentes: gestiones realizadas por el Departamento Comercial, $17.169.178, y arrendamiento de móvil y equipos, $1.442.039”, indicó Quiring, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

El funcionamiento de TV Ciudad y su costo es uno de los principales temas que la coalición republicana cuestiona recurrentemente de la IM. Incluso, varios dirigentes del Partido Nacional han asegurado que, en caso de llegar al sillón municipal, cerrarán el canal. "El financiamiento de TV Ciudad es desproporcional e insostenible", dijo a El Observador el edil blanco Rafael Seijas, que apuntó al intendente Mario Bergara: "Asumió diciendo que iba a cambiar el modelo de TV Ciudad, pero lamentablemente no cumplió y hasta ahora es más de lo mismo".

Además del dinero destinado por el departamento de Cultura, hay otras dependencias de la IM que colaboran con el financiamiento del canal.

Por ejemplo, la Secretaría General aportó $ 6.366.667 “para la cobertura del 4º Foro Regional de Desarrollo Económico Local y parte del concurso de Cocina Uruguay 2024”, el Departamento de Movilidad destinó $1.500.094 para el Programa Nos Movemos, la División Turismo aportó $ 1.433.080 para el evento Turismo 360 y la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación aportó $390.400 para la contratación de la conectividad a WI-FI de la cobertura de La Bajada 2024.

"Cuando TV Ciudad lo considera, le solicita colaboraciones económicas a la IM, como pasó en diciembre de 2024, que le dieron $390.000 al canal para que pudiera transmitir La Bajada del conductor (Gonzalo) Cammarota. Nos preguntamos, ¿por qué los montevideanos tenemos que pagar esto? ¿Hasta cuándo?", cuestionó Seijas.

Rating

Tras una consulta del edil blanco Juan Ignacio Abdala, la directora también brindó algunos detalles sobre el rating del canal municipal según la empresa Kantar Ibope Media.

“Podemos mencionar los cinco programas más vistos en el período enero-setiembre 2025. El primero fue Sudamericano Sub-20, con 4,05 de rating de personas y 8,66 de rating de hogares; La aldea con 0,9 de rating de personas y 1,87 de rating de hogares; La Semana Criolla con 0,8 de rating de personas y 1,52 de rating de hogares; De ida y vuelta contó con 0,72 de rating de personas y 1,51 de rating de hogares; por último, tenemos a MVD Noticias En síntesis, con 0,65 de rating de personas y 1,27 de rating de hogares”, detalló Quiring. El primer programa al que hace referencia es a la transmisión de los partidos de fútbol de la selección uruguaya Sub-20 en el campeonato juvenil.

En Uruguay, un punto de rating de personas equivale aproximadamente a 11.341 personas y en hogares a 4.373.

Además, detalló los dos “programas de emisión única” más vistos del año: “la transmisión de cambio de mando alcanzó 1,26 de rating de personas y 2,46 de rating de hogares; el programa SobreCiencia, que cubrió la travesía del Falkor en lo profundo del mar, el rating alcanzó 1,12 de personas y 2,58 de hogares”.

Quiring destacó durante su comparecencia el crecimiento "de la comunidad digital" del canal. "Creció más del 150% en los últimos cinco años", aseguró.

"En 2025 alcanzamos 850.000 seguidores, lo que significa un crecimiento del 12%. Cuando vemos el alcance total, llegamos a una cifra cercana a 100 millones, incluyendo la cantidad de visualizaciones e impresiones, lo que reafirma su rol como televisión pública al servicio de la ciudadanía", valoró.