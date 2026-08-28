La histórica y apasionada causa por la soberanía de las Islas Malvinas encontró un insólito y paradójico cruce en las finanzas del fútbol internacional y por el cual los jugadores extranjeros (en los que obviamente están los argentinos) que juegan en la Premier League inglesa, abonan con sus impuestos, gran parte de la defensa de dicho lugar.

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Tras el tenso cruce en las semifinales del Mundial, donde la selección argentina eliminó a Inglaterra y sus futbolistas desplegaron una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" , sectores políticos británicos reaccionaron exigiendo la revocación de las visas de trabajo de las figuras del plantel nacional.

Sin embargo, la respuesta técnica de analistas financieros expuso una contradicción que congeló el debate político en el Reino Unido.

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Según cifras oficiales del gobierno británico y estimaciones fiscales del sector deportivo, los futbolistas extranjeros (incluyendo a los argentinos) que militan en la Premier League financian de manera directa un tercio de la protección militar del archipiélago.

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Cristian Romero y Aurele Amenda Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

El costo anual que el Ministerio de Defensa del Reino Unido destina al mantenimiento de su guarnición, cazas Typhoon y sistemas de protección en las islas Malvinas asciende a 60 millones de libras esterlinas (US$ 81.200.000).

Alexis Mac Allister y Luis Díaz celebraron el triunfo del Liverpool FC. Getty Images

Por su parte, el grupo de figuras argentinas en la elite inglesa -encabezado por nombres de alto perfil como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian "Cuti" Romero (ahora traspasado a Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (por ahora no encontró club) y Emiliano "Dibu" Martínez- aportó de forma conjunta 20 millones de libras esterlinas (US$ 27.100.000) en concepto de impuesto sobre la renta (income tax) solo durante la última temporada.

Enzo Fernández

El cálculo matemático resulta ineludible: la contribución tributaria de los propios futbolistas argentinos cubre exactamente el 33.3% del presupuesto de defensa británico en las Islas Malvinas.

Así, en un giro tan irónico como real, el dinero generado por el talento de los jugadores que reclaman la soberanía termina sustentando financieramente la logística militar del territorio en disputa.