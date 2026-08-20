Los primeros ensayos de Daniel Carreño en el equipo de Nacional, con un regreso importante y a la espera de definir algunos puestos claves

El nuevo entrenador de Nacional , Daniel Carreño , comenzó a trabajar en cancha en el armado del equipo para su debut ante Progreso el próximo domingo en el Gran Parque Central por la tercera fecha del Torneo Clausura , encuentro previo al clásico ante Peñarol en el Campeón del Siglo de la siguiente etapa.

El técnico tricolor comenzó a probar distintas alternativas y parece ir definiendo algunos puestos, si bien falta terminar la semana de trabajos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes .

En el arco, todo indica que Luis Mejía seguirá en la titularidad y que el argentino Alexis Martín Arias irá al banco de suplentes.

En la defensa, lo más importante es el regreso de Sebastián Coates , el capitán tricolor, quien se recuperó de su desgarro y se meterá en el primer once de Carreño, en su regreso previo al clásico.

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Sebastián Coates Foto: Dante Fernández/Focouy

Además, el DT perfila un equipo con una defensa de cuatro jugadores y no de tres, como había utilizado Jorge Bava en su último partido.

La línea de fondo también tendrá novedades y será con Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Coates y el costarricense Francisco Calvo, quien pasará del centro a la banda, lo que le dará más contención al fondo.

Maxi Gómez y Francisco Calvo en Danubio vs Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Carreño también probó a Tomás Vieras en el lateral izquierdo, lo que ratifica su idea de enfocarse más en bloquear su última línea y no pensar en proyecciones ofensivas, lo que le puede brindar un jugador como Camilo Cándido, que estaría de suplente.

El medio a definir

El nuevo cuerpo técnico tiene que definir este jueves y viernes cuál será la idea para el mediocampo y en base a eso definir a los jugadores a utilizar.

Si coloca un doble cinco, tendrá que elegir dos nombres entre Bruno Zuculini, Luciano Boggio y Lucas Rodríguez.

Además, deberá definir qué jugadores ofensivos integran el medio y cómo los distribuye, optando entre extremos para las bandas, como Juan Cruz De los Santos o Baltasar Barcia, o volantes de armado, como Santiago Silva, o jugadores más de ataque como Tomás Verón Lupi.

La charla de Daniel Carreño y Agustín Dos Santos

El juvenil Agustín Dos Santos parece tener su lugar en el equipo, aunque en una función más ofensiva y por detrás de Maximiliano Gómez, otro de los nombres cantados en el equipo y que podría ser el único delantero si el dibujo es un 4-2-3-1.

Lo que dijo Carreño antes de su debut

En su presentación, el DT dejó en claro que por el momento no buscará hacer muchas variantes en el equipo para imponerle su impronta. "Me voy a adaptar al plantel que tengo, porque no puedo hacer otra cosa. No estamos en el período de principio de año en el que el entrenador elige a los jugadores y también puede elegir el sistema de juego para todo el año. Ahora debo tratar de adaptarme a lo que está funcionando, darle un poco del estilo que pretendo, pero Nacional tiene su estilo propio en base a la historia de Nacional".

Daniel Carreño en Los Céspedes Foto: EFE

"No estoy con mucho tiempo para inculcar una idea, para empezar de cero. Acá hay que continuar", sostuvo. "Quedan muy pocos días para este partido. Así que vamos a apelar a la experiencia que tengo y a cosas simples. Yo no era nacido y Nacional ya tenía un estilo de juego. Tiene un estilo propio. Así que ese es el estilo de Nacional, no hay ningún estilo que agregar. Podemos agregar algunos toques, línea de tres, línea de cuatro, presionar más arriba, esperar un poco más, pero Nacional tiene que ganar y jugar bien. Hoy nos urge ganar. El jugar bien, vamos a intentar, porque es el estilo de Nacional y es lo que pretendo como entrenador. Pero bueno, vamos a tratar de ir, no podemos pasar de ahora a pensar en las finales. No podemos pensar en las finales, solo podemos pensar en Progreso y en eso vamos a estar abocados".