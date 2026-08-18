"Nacional tiene que ganar y jugar bien; hoy nos urge ganar": Daniel Carreño y Sebastián Coates hablaron en conferencia

Qué hablaron entre los jugadores del momento de Nacional

"Creo que por momentos, en partidos puntuales, creo que lo que nos está pasando es que empezamos bien los partidos, que tenemos buenos momentos y quizás al mínimo golpe caemos. Entonces, eso seguramente es una cosa de las que tenemos que cambiar rápidamente y obviamente que sabiendo en dónde estamos, en el club que estamos y también la exigencia que tiene este club, donde todos sabemos que tenemos que ganar o intentar ganar todos los partidos, no lo hemos logrado y esa es la realidad y somos conscientes de eso. Y como dije, tenemos que hacernos mucha autocrítica de las cosas que no están funcionando, de las cosas que tenemos que mejorar. Y tratar de encarar este Clausura, estos partidos que se vienen, el de Progreso primero y obviamente el clásico también. Pero bueno, como dije, creo que tenemos que mejorar mucho y somos conscientes de eso. Pero sobre todas las cosas, mejorar en ser más regulares, más consistentes en ciertos momentos del juego, en ciertos momentos del partido y en momentos donde quizás sufrimos algún golpe, tratar de levantarnos rápido".