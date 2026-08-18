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"Nacional tiene que ganar y jugar bien; hoy nos urge ganar": Daniel Carreño y Sebastián Coates hablaron en conferencia

Nacional brinda dos conferencias de prensa este martes al mediodía en Los Céspedes

18 de agosto 2026 - 11:53hs
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Daniel Carreño en su vuelta a Nacional junto a Ricardo Vairo

Daniel Carreño en su vuelta a Nacional junto a Ricardo Vairo

EN VIVO

Las comparecencias serán en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Conferencias de Nacional EN VIVO:

Finalizó la conferencia de Daniel Carreño

La idea de juego

“Me voy a adaptar al plantel que tengo, seguro. Ahora tengo que tratar de adaptarme yo rápidamente a lo que está funcionando”.

Un mensaje a los hinchas

“El mensaje es obvio, vamos a hacer lo imposible y nos vamos a tirar de cabeza en cada pelota. Hemos hablado con los jugadores, vamos a tener otra charla y vamos a trabajar en lo táctico (…) Nacional seguro que va a seguir luchando por el campeonato. Queremos que el cambio sea con nosotros. Al hincha no le podemos pedir nada”.

El plantel con el que se encontró

"El 90% del plantel lo conozco, como aficionado y hombre de fútbol. Tengo esperanzas en este plantel. Y hoy tenemos que trabajar con los que están. Los encontré bien, con buena actitud, ayer tuve una charla muy linda con Jorge Bava, con quien estoy agradecido, y Jorge me habló muy bien del plantel. Y yo lo corroboré".

¿Con qué idea de equipo y sistema llega a Nacional?

“Soy un técnico con varios años en el medio y ya conocen el estilo de ms equipos. Va a psar por ahí. No estoy con mucho tiempo para empezar de cero. Vamos a aspirar a cosas siempre. Yo no era nacido y Nacional ya tenía un estilo de juego. Nacional tiene que ganar y jugar bien; hoy nos urge ganar, jugar bien, lo vamos a intentar”.

¿Cómo salir de la crisis? ¿Pueden haber charlas motivacionales?

"Creo que hay que empezar por lo básico, aspirar a lo básico, desde el punto de vista táctico hacer una táctica ordenada. En eso es lo que vamos a trabajar. En estos momentos no necesitamos una motivación extra que venga de afuera, pero en otros momentos quizás. Ahora Nacional ha contratado a gente que va a trabajar en eso. Pero entiendan que eso no es magia, es un trabajo a largo plazo".

¿Cómo encontró al equipo?

"Son pocas horas. Encontré lo que escuché en todos lados: un grupo que trabaja bien. La parte anímica es lo que más se ve. Vamos a empezar a trabajar en los táctico, con un trabajo no muy diferente a lo que se venía haciendo, pero poniendo nuestra impronta. Todo lo que yo diga, no voy a convencer. El equipo va a convencer".

¿Esperaba el llamado tricolor en este momento?

“Sí, siempre espero este llamado”.

Comienza la conferencia de Daniel Carreño

"El sentimiento en estas horas es de felicidad", dijo sobre su regreso al club.

Finalizó la conferencia de Sebastián Coates

El capitán reconoció que pasó por su cabeza dejar el fútbol, pero sigue por su compromiso con el equipo.

La importancia de Sebastián Eguren

“Con Sebastián fuimos compañeros de la selección, fue uno de los que me fue a hablar a Portugal para que estuviera acá. A veces es una lástima porque trabajan bien y los resultados no son los que ellos merecen”.

Su relación con Ricardo Vairo y los directivos

"Yo con Ricardo tengo la mejor relación, es una de las personas que siempre esta acá, cuando puede viene y hablamos y nos llevamos muy bien (…) Creo que hay muchas coas que están pasando hoy en día que no genera estabilidad, que no son buenas para Nacional. (…) Las cosas se arreglan adentro y no afuera. Me parece que sería lo mejor para todo el club".

Lo que se vio por TV cuando dejaba la platea

"Fui al vestuario y fui uno de los último de irme del Estadio. No le hago mucho caso a las redes sociales".

La salida de Jorge Bava de Nacional

"Somos conscientes de que estamos en Nacional, muchas veces el tiempo no lo tenemos. Quizás en otro momento estaría bien plantearse un proyecto y no tanto los resultados. Es difícil cuando se cambia mucho de entrenadores, de sus ideas, y de jugadores también. Hoy es la realidad que nos toca".

La salida de Nicolás Lodeiro

“Entendí su decisión. Es un jugador de la casa y conoce bien el club. En mi caso, por mi edad, alguna vez me pasó (la idea de retirarse) Pero estoy acá para seguir y recuperarme lo más rápido posible”.

Qué hablaron entre los jugadores del momento de Nacional

"Creo que por momentos, en partidos puntuales, creo que lo que nos está pasando es que empezamos bien los partidos, que tenemos buenos momentos y quizás al mínimo golpe caemos. Entonces, eso seguramente es una cosa de las que tenemos que cambiar rápidamente y obviamente que sabiendo en dónde estamos, en el club que estamos y también la exigencia que tiene este club, donde todos sabemos que tenemos que ganar o intentar ganar todos los partidos, no lo hemos logrado y esa es la realidad y somos conscientes de eso. Y como dije, tenemos que hacernos mucha autocrítica de las cosas que no están funcionando, de las cosas que tenemos que mejorar. Y tratar de encarar este Clausura, estos partidos que se vienen, el de Progreso primero y obviamente el clásico también. Pero bueno, como dije, creo que tenemos que mejorar mucho y somos conscientes de eso. Pero sobre todas las cosas, mejorar en ser más regulares, más consistentes en ciertos momentos del juego, en ciertos momentos del partido y en momentos donde quizás sufrimos algún golpe, tratar de levantarnos rápido".

Comienza la conferencia de Coates hablando de la autocrítica del equipo

"Somos conscientes del momento que estamos viviendo, de lo que no conseguimos hasta ahora, de la regularidad que tampoco conseguimos en el juego y somos conscientes también de que somos grandes responsables de este momento, porque somos los que entramos a la cancha y los que tenemos que demostrar adentro de la cancha. Y también aprovecho esta conferencia para también, como soy el capitán, soy el responsable de mis compañeros y la realidad es que no estamos, no estuvimos en este Apertura y ni en el Intermedio, a la altura de lo que es el club y tenemos que hacernos responsables de eso".

El cuerpo técnico de Daniel Carreño

El nuevo CT tricolor es el siguiente: Agustín Pérez (videoanalista), Rodrigo Bengua (AT), Daniel Carreño (DT) y Santiago Mendaña (PF).

El cuerpo técnico: Agustín Pérez (videoanalista), Rodrigo Bengua (AT), Daniel Carreño (DT) y Santiago Mendaña (PF).

El cuerpo técnico: Agustín Pérez (videoanalista), Rodrigo Bengua (AT), Daniel Carreño (DT) y Santiago Mendaña (PF).

Carreño en Los Céspedes

Tras ser anunciado oficialmente este lunes, Daniel Carreño fue a Los Céspedes este martes por la mañana y dirigió su primer entrenamiento antes de la conferencia de prensa en la que será presentado. El DT debutará ante Progreso el próximo domingo a las 18:30.

Daniel Carreño en su vuelta a Nacional

Daniel Carreño en su vuelta a Nacional

Primero Coates, luego Carreño

El capitán tricolor hablará en conferencia a la hora 12:15. Su presencia había sido anunciada este lunes por los tricolores luego de la salida de Jorge Bava como DT.

Tras confirmarse el regreso del entrenador Daniel Carreño, se coordinaron ambas conferencias, con el técnico atendiendo a los medios a la hora 12:30.

Sebastián Coates

Sebastián Coates

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