De zurda y de derecha: el video de Diego Forlán en el entrenamiento de la selección uruguaya que muestra que la pegada sigue intacta

La selección uruguaya se encuentra en India entrenando para enfrentar a la selección de ese país el próximo martes 6 de octubre, en el que será el tercer y último amistoso de la primera gira del combinado bajo el interinato de Diego Forlán.
Tras la victoria 4-1 ante Corea del Sur del pasado lunes la celeste vive días de tranquilidad, luego de la derrota 3-1 ante Japón en el debut de Forlán, y las redes de la selección también lo demuestran.
Este viernes por la madrugada la cuenta oficial del combinado subió un video de un entrenamiento en el que se puede ver a Diego Forlán pateándole a los goleros, en el que queda claro que la pegada del exjugador de la selección sigue intacta.
La grabación fue realizada en una práctica en Corea, días atrás, y se ven dos disparos del DT. En el primero definió de derecha y metió la pelota en el palo diestro del arco defendido por Cristopher Fiermarín.
En el segundo tiró cambió la pierna, y sacó un zurdazo con comba desde la medialuna que entró cerca del ángulo derecho del arco, ahora custodiado por Thiago Cardozo.
"Ta, me fui", dijo tras el segundo gol el ahora entrenador celeste, ante la risa de algunos de los presentes.