De zurda y de derecha: el video de Diego Forlán en el entrenamiento de la selección uruguaya que muestra que la pegada sigue intacta

La pegada de Diego Forlán en un entrenamiento de la selección uruguaya

La selección uruguaya se encuentra en India entrenando para enfrentar a la selección de ese país el próximo martes 6 de octubre, en el que será el tercer y último amistoso de la primera gira del combinado bajo el interinato de Diego Forlán.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Tras la victoria 4-1 ante Corea del Sur del pasado lunes la celeste vive días de tranquilidad, luego de la derrota 3-1 ante Japón en el debut de Forlán, y las redes de la selección también lo demuestran.

Este viernes por la madrugada la cuenta oficial del combinado subió un video de un entrenamiento en el que se puede ver a Diego Forlán pateándole a los goleros, en el que queda claro que la pegada del exjugador de la selección sigue intacta.

La grabación fue realizada en una práctica en Corea, días atrás, y se ven dos disparos del DT. En el primero definió de derecha y metió la pelota en el palo diestro del arco defendido por Cristopher Fiermarín.