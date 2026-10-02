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Básquetbol: Trouville se consagró campeón de la Liga de Ascenso tras vencer a Olimpia en el Palacio Peñarol

El rojo de Pocitos estuvo en ventaja durante gran parte de la final, y logró remontar cuando Olimpia lo dio vuelta en el último cuarto

2 de octubre de 2026 7:47 hs
La foto del Trouville campeón de la Liga de Ascenso junto a su hinchada, antes de la final contra Olimpia

La foto del Trouville campeón de la Liga de Ascenso junto a su hinchada, antes de la final contra Olimpia

Foto: Trouville

El rojo de Pocitos, dirigido por Nicolás Díaz, comenzó mejor el partido y se llevó el primer cuarto 25-17, pero Olimpia levantó en el segundo corto y el partido se fue al descanso con una ventaja de 45-42 para Trouville.

El tercer chico fue parejo y terminó 19-19, con la T defendiendo la ventaja minuto a minuto ante un Olimpia que acechaba. Recién a falta de poco más de 8 minutos para el final del encuentro los de Colón se pusieron en ventaja 66-64, pero un triple de Martín Trelles le volvió a dar la ventaja a los de Pocitos, para no perderla más.

Ambos equipos fueron en busca de la victoria, pero con menos de un minuto en el reloj Trouville sacó ventaja de siete y la final se liquidó, para desatar el festejo de los hinchas del rojo en el campo del Palacio Peñarol.

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Trelles fue la figura del conjunto de Pocitos, con 18 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. En Olimpia destacó Agustín Méndez, máximo anotador de la final con 21 unidades y con 6 rebotes.

Es la primera Liga de Ascenso de Trouville, que volverá a la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) de 2027/2028 tres años después de su descenso a segunda. El rojo tiene en su historial cuatro federales de Segunda de Ascenso (1954, 1980, 1984 y 1995), y dos campeonatos de Primera (Federal de 1945 y la LUB de 2005/2006).

Olimpia, comandado por Andrés Borroni, se queda con la alegría del retorno a la LUB después de cuatro años. Las alas rojas volverán a la categoría en la que obtuvieron ocho federales (1923, 1928, 1929, 1946, 1965, 1970, 1971 y 1972), y en la que suman 19 temporadas desde la llegada de la Liga Uruguaya en 2003.

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